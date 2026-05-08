Dreser pasa ove 3 rase ne preporučuje ako imate djecu: Jedna je sposobna da ubije čopor vukova

Garet Ving, profesionalni dreser pasa, otkrio je koje tri rase nikada ne bi preporučio vlasnicima sa djecom.

Garet Ving, koji ima više od 20 godina iskustva u obuci policijskih pasa za službene zadatke i takmičenja i osnivač kompanije American Standard Dog Training, objasnio je da su pojedine rase potpuno neprikladne za porodice ili predstavljaju veliki izazov čak i za iskusne vlasnike.

Garet, čiji Jutjub kanal prati više od 2,5 miliona ljudi, naveo je da među njima postoji čak i rasa koja je sposobna da "ubije čopor vukova". U videu objavljenom 2023. godine izdvojio je tri velike rase pasa koje bi potencijalni vlasnici možda trebalo da izbjegavaju.

Prva rasa koju, kako je rekao, "nikada ne bi preporučili kao profesionalni treneri pasa", jeste tibetanski mastif.

"To je pravo čudovište od psa koje je sposobno da ubije čitav čopor vukova. Pa, da li vam zaista treba takav pas u kući sa djecom? Vjerovatno ne. Takođe su poznati po tome što su veoma tvrdoglavi i teški za dresuru. Prelijepe životinje, ali vjerovatno nisu za vas", rekao je.

Sljedeća na listi bila je njemačka doga.

Iako ih opisuje kao "divne i nježne pse" koji mogu biti fantastični saputnici, Garet je upozorio da će vam potpuno promijeniti način života.

Vlasnici ove rase često moraju da reorganizuju cijeli dom, kupe ogromni transporter i pažljivo planiraju raspored namještaja, ali i mjesta gdje će pas boraviti napolju.

"Pričamo o psu koji je jednostavno prevelik za većinu domova", rekao je.

Na vrhu liste rasa koje nikako ne preporučuje, nalazi se kane korso. Ova italijanska rasa mastifa poznata je kao pas čuvar stoke, a nekada se koristila za tjeranje goveda i lov na krupnu divljač. Garet smatra da ova rasa nije pogodna za porodičan život.

"I za kraj, rasa koju najmanje preporučujemo porodicama, jeste kane korso. To je jednostavno previše psa za 99,9 odsto ljudi, a to govorimo mi koji smo ne samo profesionalni treneri pasa već i vlasnici kane korsoa. Oni su bukvalno kao tenkovi za borbu i takav pas vam ne treba u mirnom porodičnom naselju", rekao je.

