Žena nabavila psa za emocionalnu podršku: Ispostavilo se da je i on anksiozan (Video)

Žena sa Floride je nabavila minijaturnog psa kao životinju za emocionalnu podršku, ali plan joj se spektakularno obio o glavu kada se ispostavilo da je i životinja takođe anksiozan.

Izvor: beans_the_weeniedog/instagram/screenshot

U viralnom videu objavljenom na Instagramu, pas rase jazavčar, koji je ženka i zove se Bins anksiozno leži na kauču i posmatra svoju okolinu, što, umjesto da je smiri, čini njenu vlasnicu još anksioznijom.

"Ovo je Bins. Nabavila sam je zbog emocionalne podrške, a sada smo obje anksiozne", piše u opisu videa.

" Rekli su mi da nabavim psa zbog moje anksioznosti. Nisu mi rekli da to ne smije da bude jazavčar. Ovako izgleda nakon što sam je pogrešno pogledala dvije sekunde", rekla je vlasnica psa.

Vlasnica Megan je rekla za Newsweek da video savršeno prikazuje dramatičnu ličnost njenog ljubimca, navodi Index.

"Poznata je po svojim ekspresivnim reakcijama, intenzivnim emocijama i prodornom pogledu, sve u sićušnom tijelu", rekla je Megan.

Dodala je da snimak vjerno prikazuje svakodnevno ponašanje psa.

"Ona je upravo onakva kakvu je vidite. Podjednako slatka, dramatična i pomalo čudna na najbolji mogući način, i mislim da je zato toliko ljudi prepoznalo sebe u videu".

Snimak je brzo postao viralan na društvenim mrežama i prikupio više miliona pregleda.

Brojni korisnici su podijelili slična iskustva u komentarima.

"Jadna Bins, ona se samo trudi najbolje što može uprkos svim očekivanjima koja ste joj postavili", napisao je jedan korisnik.

Jedan komentar je sumirao situaciju: "Našim psima za emocionalnu podršku potrebni su psi za emocionalnu podršku".

(Mondo)