Mačka napravila haos kod veterinara, osoblje se oglasilo duhovitom porukom (Video)

Prava mala drama odigrala se u jednoj veterinarskoj ordinaciji u Vodicama, gdje je uplašena mačka napravila lom.

Izvor: Lucia Jurišić/tiktok/screenshot

Uspaničena životinja skakala je i trčala po ordinaciji, dok su veterinar i medicinska sestra pokušavali da je uhvate i smire.

Nesvakidašnja situacija zabilježena je kamerom, a snimak je na svom TikTok profilu objavila upravo medicinska sestra Lucija Jurišić.

"Vještačka inteligencija uzeće vam posao. Kad???", duhovito je uz snimak navela Jurišićeva.

Iako je tužno vidjeti u kolikom strahu i panici je bila mačka, najvažnije je da je na kraju dobila potrebnu veterinarsku njegu.

(Mondo)