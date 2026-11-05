logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mačka napravila haos kod veterinara, osoblje se oglasilo duhovitom porukom (Video)

Mačka napravila haos kod veterinara, osoblje se oglasilo duhovitom porukom (Video)

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
0

Prava mala drama odigrala se u jednoj veterinarskoj ordinaciji u Vodicama, gdje je uplašena mačka napravila lom.

mačka veterinar.JPG Izvor: Lucia Jurišić/tiktok/screenshot

Uspaničena životinja skakala je i trčala po ordinaciji, dok su veterinar i medicinska sestra pokušavali da je uhvate i smire.

Nesvakidašnja situacija zabilježena je kamerom, a snimak je na svom TikTok profilu objavila upravo medicinska sestra Lucija Jurišić.

@luciajurisic

♬ Fire the Cannons (1812 Overture) - Jochen Flach & Peter Ilych Tchaikvsky & Thomas Hewitt Jones

"Vještačka inteligencija uzeće vam posao. Kad???", duhovito je uz snimak navela Jurišićeva.

Iako je tužno vidjeti u kolikom strahu i panici je bila mačka, najvažnije je da je na kraju dobila potrebnu veterinarsku njegu.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

mačka veterinar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA