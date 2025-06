Gdje je najjeftinije more ove godine: Hrvatska, Grčka, Španija ili Crna Gora?

Ljeto je pred vratima, odmor sve bliži, a ukoliko još niste odlučili gdje ćete provesti svoje teško zarađene dvije sedmice godišnjeg - tu smo da vam pomognemo oko te odluke.

Izvor: Andronos Haris/Shutterstock

Uporedili smo četiri popularne destinacije – Hrvatsku, Grčku, Španiju i Crnu Goru – i donosimo pregled troškova sedmodnevnog boravka za jednu osobu.

Hrvatska: Najbliža, ali i najskuplja

Za ljetovanje u Hrvatskoj, posebno na obali poput Istre, Dalmacije ili na ostrvima cijene smještaja kreću se od 700 do čak 1.200 evra za sedam dana u apartmanima srednje klase.

Izvor: Digitus_Restituo/Shutterstock

Obrok u prosječnom restoranu košta između 15 i 20 evra, dok se dodatni troškovi – poput parkinga, ležaljki i ulaznica za nacionalne parkove – brzo nagomilaju. Iako su prednosti blizina i jezik, mnoge domaće turiste odbija osjećaj da se "sve dodatno naplaćuje".

Grčka: Ravnoteža cijene i kvaliteta

Grčka ostaje miljenica brojnih turista iz regiona zahvaljujući pristupačnim cijenama i srdačnim domaćinima. Smještaj u popularnim regijama kao što su Halkidiki, Tasos ili Lefkada kreće se od 500 do 900 evra za sedam dana.

Izvor: ALEXANDROS LOUIZIDIS/Shutterstock

Hrana je jeftinija nego u Hrvatskoj, uz izdašne porcije i pristupačne cijene – 10 do 15 evra po osobi. Putovanje kolima, najčešće preko Bugarske, donosi dodatni uštedu. Glavni nedostatak jeste duži put i jezička barijera van turističkih mjesta.

Španija: Za one sa dubljim džepom

Za one koji traže drugačije iskustvo i mogu da izdvoje više novca, Španija nudi raznovrsne sadržaje – od Koste Brave do Andaluzije. Smještaj u sezoni košta od 800 do 1.500 evra, dok avionska karta i troškovi prevoza na licu mjesta (rent-a-car, gradski prevoz) mogu dodatno da opterete budžet.

Izvor: Juan Garcia Hinojosa/Shutterstock

Ipak, to nadoknađuju dugačke pješčane plaže, uređena infrastruktura i bogat kulturni sadržaj. Hrana je raznovrsna, s obrocima u rasponu od 12 do 20 evra.

Crna Gora: Budžetski favorit

Crna Gora i dalje drži poziciju najpovoljnije morske destinacije za građane BiH. Smještaj u Budvi, Baru, Herceg Novom ili Ulcinju može se naći za 400 do 700 evra po sedmici. Cijene hrane su među najnižima na Jadranu – prosječan obrok košta oko 10 evra.

Izvor: Shutterstock

Putni troškovi su niski zbog blizine, a nema ni jezičkih barijera. Ipak, u špicu sezone moguće su gužve, a kvalitet usluge zna biti... pa diskutabilan.

Dakle:

Ako se vodite cijenom – Crna Gora je najpovoljnija.

Ako želite najbolji balans – Grčka nudi najviše za uloženi novac.

Za one koji traže luksuz i iskustvo više – Španija je pravi izbor.

A ako vam je važna blizina i poznata klima – Hrvatska ostaje opcija, ali uz visoku cijenu...

(MONDO)