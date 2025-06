Rajska plaža na Lefkadi koju morate da posjetite: Brodićem do nje za samo 8 evra, od boja će vam zastati dah

Ukoliko ljetujete na Lefkadi ovu plažu obavezno morate da posjetite.

Izvor: proslgn/Shutterstock

Milos se ubraja u najljepše plaže na Lefkadi i nalazi se tik uz mjesto Agios Nikitas.

Do plaže Milos na Lefkadi, koja se ubraja u jednu od najljepših u ovom dijelu Grčke, možete doći taxi brodićem koji kreće sa gradske plaže, a karta košta osam vera u oba smjera. Druga opcija je da do plaže odete pješice. Za to će vam biti potrebno 20-30 minuta u zavisnosti od brzine hoda.

Put je mjestimično strm, u pitanju je zapravo uska staza u koju su u jednom dijelu uklesane stepenice, a postoje i naporniji usponi. Sve u svemu put nije savršen za hodanje po jakom suncu, ali za ljubitelje prirode može predstavljati uživanje jer se sa puta pruža predivan pogled na plažu i more. Obavezno ponesite udobne patike za pješačenje.

Iznad plaže postoji nekoliko smještajnih objekata sa direktnim pogledom na more. Plaža je okružena brdom pa iako velika, deluje ušuškano i izolovano od svega što pridonosi uživanju.

I na obali i u vodi je sitan šljunak bele boje te je i more svetlo plavo i mlečno kao i na drugim poznatim plažama na Lefkadi. Milos nije uređena plaža, ali postoji kantina u okviru koje možete iznajmiti ležaljke i suncibrane, a ostali dio plaže je slobodan pa možete sa sobom poneti svoju opremu. Plaža je široka i dugačka i obično bez gužve.

U lijevom dijelu, gledano ka moru, možete pronaći prirodni hlad koji prave okolne stene.

(Nikana.gr/Mondo)