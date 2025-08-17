Jedini islamski matrijarhat na svijetu: Muškarci prekrivaju lica i služe ženama

Tuarezi su polunomadski narod koji živi u Sahari.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tuarezi praktikuju islam, ali od puberteta pa nadalje, lica prekrivaju muškarci, a ne žene. Nevinost mlade ne smatra se važnom. Muškarac može da bude kažnjen ako se ponaša nepristojno prema svojoj ženi, a žena može da zatraži razvod i izbaci muža na ulicu. Zbog ovih običaja, Tuarezi su dugo smatrani primjerom muslimanskog matrijarhata, ali ispostavlja se da je situacija složenija.

U Africi živi više od dva miliona Tuarega, polunomadskog naroda koji je od davnina naseljavao pustinju Saharu, iako su danas mnogi od njih stalno naseljeni i žive u gradovima. Tuarege je lako prepoznati po izgledu - muškarci hodaju pokriveni.

Sami sebe su nazivali "ljudima u maramama", dok je u zapadnom svijetu prihvaćen naziv "plavi ljudi", jer su u prošlosti njihove marame obično bile bojene u indigo.

Prema tuareškoj tradiciji, kada dječak dostigne zrelost, njegova porodica mu priređuje ceremoniju inijacije. Tada dobija veliku maramu. Jedan kraj se obavija oko glave poput turbana, a drugi kraj prekriva lice. Od tog trenutka, on se tokom cijelog života kreće pokriven i veoma rijetko skida maramu. Nepristojnim se, na primjer, smatra pokazivanje lica potencijalnoj vjerenici ili, nakon vjenčanja, svekrvi.

Izvor: BOUREIMA HAMA / AFP / Profimedia

Iako se često opisuje da kod Tuarega žene vladaju, antropološki izvori poput onih koje bilježi Encyclopedia.com pokazuju da je zapravo reč o matrilinearnoj, a ne matrijarhalnoj kulturi. To znači da se porijeklo i nasljedstvo prate preko majčine linije, a ne da žene imaju potpunu političku moć.

U praksi, žene zaista uživaju veća prava nego u mnogim drugim muslimanskim zajednicama u Africi. Posjeduju svoju imovinu, zadržavaju je i nakon razvoda, a brak mogu da prekinu svojom odlukom, što potvrđuju i zapisi Mongabay.com. Upravo ta sloboda u izboru partnera i imovinska nezavisnost doprinijeli su slici Tuarega kao "naroda gde muškarci služe ženama".

Ipak, kako navodi i National Geographic, formalna politička vlast u zajednici i dalje pripada muškarcima, dok žene imaju presudnu ulogu u očuvanju kulturnih običaja, vođenju domaćinstva i prenošenju jezika tamahaq, koji se uči prvenstveno od majke.

Izvor: Nicolas Remene / Zuma Press / Profimedia

Muški veo, poznat kao tagelmust ili litham, ima dvostruko značenje. Praktično, štiti od pustinjskog sunca i vjetra, a simbolično, označava prelazak iz djetinjstva u odraslo doba i predstavlja znak časti i poštovanja. Prema istraživanju objavljenom na Qantara.de, veo se ne skida ni u prisustvu većine članova porodice, a posebno se vodi računa da ga mladić ne ukloni pred ženama iz porodice svoje supruge.

Danas, broj Tuarega mjeri se u milionima, a oni nastavljaju da žive rasuti širom Sahare i Sahela. Svoje običaje prilagođavaju savremenom životu, ali i dalje čuvaju ono što ih čini jedinstvenima u svijetu - muškarac sa velom preko lica i žena koja slobodno pokazuje svoje lice.

