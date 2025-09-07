"Svakog dana gledamo smrti u oči": Novinarka otkriva drugu stranu Napulja i zašto je zavoljela grad loše reputacije

"Ljudi kažu da je grozan, ali ja volim ovaj problematičan evropski grad", piše novinarka Sofi-Mej Vilijams.

Izvor: Ratikova/Shutterstock

U najnovijem izdanju rubrike Metro Travel Hot Takes, novinarka Sofi-Mej Vilijams piše u odbranu jednog italijanskog grada sa lošom reputacijom.

"Jedan Napolitanac mi je rekao da svakog dana 'gleda smrti pravo u oči'. Naravno, mislio je na Vezuv, drevni i još uvijek aktivni vulkan koji preti gradskoj silueti Napulja, šarmantnog, ali istorijski nemirnog grada.

Prije svoje prve posete 2022. godine nisam imala želju da odem u prijestonicu Kampanije. Napulj je često opisan kao mračan i prljav grad, a kružile su priče o mafiji, visokoj stopi kriminala i ozloglašenom problemu sa toksičnim otpadom, zbog čega je ovaj grad ponio nadimak 'Trougao smrti'. Nisu to osobine koje privlače turiste.

Ipak, ispostavilo se da sam pogriješila. Za svaku gomilu đubreta, tu je i neki biser arhitekture koji je zasjeni. Napulj je sirov, intenzivan i prepun života, od uskih uličica do vječito užarenih peći za picu. Ne čudi što je 2024. godine proglašen najboljim gradom za hranu na svijetu.

Kako stići do Napulja i kada je najbolje vrijeme za posjetu?

Poput ostatka Italije, i Napulj je lako dostupan. Napulj tradicionalno privlači putnike leti, dok meštani odlaze na sjever. Špic sezone traje od juna do avgusta, dok je period od novembra do marta mnogo mirniji i nagrađuje posjetioce manjim gužvama i prijatnijim vremenom. Državni muzeji tada nude i besplatan ulaz svake prve sedmice u mjesecu.

Izvor: Dudaeva/Shutterstock

Proljeće i rana jesen (april-jun i septembar-oktobar) idealni su za obroke na otvorenom po kojima je Italija čuvena. Ulične tezge tada vrve od svežih proizvoda, od špargli do mladog luka i zelenog povrća.

Napulj je zgusnut grad. Ulice su uske, zgrade natrpane, a ljudi svuda oko vas. Sve djeluje živo, čak i kaldrma pod nogama. Ako zavirite iza kulisa, otkrićete zajednice koje njeguju jedinstvenu umetničku scenu, posebno noću.

Najživopisniji je Španski kvart, nekada zabranjena zona pod vlašću mafije, danas prepun latinoameričkih restorana, parkiranih Vespi i šarenog Maradoninog svetilišta. Tu su i barovi gdje Aperol Špric košta svega evro, a komšije zajedno gledaju fudbal ili filmove na improvizovanim projektorima ispred svojih kuća.

Ipak, što Napulj čini posebnim jeste pica. Kruna grada je slavna Margarita, nastala 1889. godine kada je kuvar Rafale Esposito iz picerije 'Brandi' na testo stavio paradajz, mocarelu i bosiljak, boje italijanske zastave i jelo nazvao po kraljici Margariti Savojskoj. Iako se za parče čeka satima, odlične pice pronaći ćete na svakom koraku.

Teška prošlost i novi početak

Napulj se dugo borio sa problemima, od kriminalne organizacije Kamora, preko ilegalnog odlaganja otpada, do nezaposlenosti. Bivši premijer Silvio Berluskoni pokušao je sredinom 2000-ih da zaustavi bacanje toksičnog otpada, ali recesija je dodatno pogoršala situaciju. Danas, međutim, grad ide ka zelenijoj i čistijoj budućnosti. Subotom ujutru volonteri čiste kvartove, smanjeno je zagađenje vazduha, a ponovo je bezbjedno kupanje na gradskim plažama.

Izvor: Pawel Uchorczak/Shutterstock

Napulj danas više nije grad straha. Turizam je postao ključna privredna grana, a samo 2023. godine region Kampanija posjetilo je više od 20 miliona ljudi. U 2024. Napulj se našao na trećem mjestu liste najboljih gradova za posjetu.

Možda neće dostići Rim ili Toskanu po broju turista, ali Napulj ima ono što mnogi drugi gradovi nemaju, a to je autentičnost. On ne pokušava da se uljepša pred gostima. Ako tražite grad koji pulsira životom i u kojem ćete osetiti pravu Italiju, Napulj će ispuniti sva vaša očekivanja", napisala je novinarka.

BONUS VIDEO: