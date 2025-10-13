logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Proglašen je najprijateljskijim u Evropi: Ovo je grad koji je osvojio srca turista iz cijelog svijeta

Proglašen je najprijateljskijim u Evropi: Ovo je grad koji je osvojio srca turista iz cijelog svijeta

Izvor mondo.ba Izvor mondo.rs
0

Da li ste posjetili Beč? Ukoliko niste, obavezno ga stavite na listu želja - proglašen je najprijateljskijim gradom Evrope.

Beč proglašen najprijateljskijim gradom Evrope Izvor: Natalia Bostan/Shutterstock

Elegantne palate, klasična muzika i kafići u kojima vrijeme sporije teče, Beč se već decenijama smatra biserom evropske kulture. Ipak, 2025. godine austrijska prestonica dobila je još jednu titulu koja potvrđuje njenu posebnost. Čitaoci magazina Condé Nast Traveller proglasili su Beč najprijateljskijim gradom Evrope.

U okviru izbora Readers' Choice Awards 2025, Beč je nadmašio konkurenciju osvojivši impresivnih 96,25 poena od mogućih 100. Redakcija magazina istakla je da ih je oduševila ne samo arhitektura i tradicija grada, već i toplina njegovih stanovnika.

"Beč? Odmah pomislimo na klasičnu muziku, balske sale u kojima se pleše valcer i veličanstvene palate. A zapravo, upravo su ti svakodnevni, lokalni običaji ono što ovaj grad čini najšarmantnijim", navodi se u obrazloženju.

Kafići, parkovi i razgovori uz kafu

Beč nije samo grad impozantnih znamenitosti, već i prostor koji podstiče opuštanje i povezivanje. U njemu se nalazi više od hiljadu parkova, pa je gotovo polovina njegove površine prekrivena zelenilom. To ga čini idealnim mjestom za duge šetnje i predah od gradske vreve. Ipak, pravu dušu Beča čine njegovi kafići.

Beč je nadmašio konkurenciju osvojivši impresivnih 96,25 poena od mogućih 100.
Izvor: Mistervlad/Shutterstock

"Svratite u neki od udobnih kafića. Osim jake kafe, čekaće vas i mnoštvo zanimljivih razgovora", poručuju urednici Condé Nast Traveller-a.

Firenca i San Sebastijan na listi

Iako je Beč zauzeo prvo mjesto, i druga odredišta Evrope našla su se u samom vrhu. Drugu poziciju podijelile su Firenca i San Sebastijan, sa po 95 poena. Toskanska prestonica oduševljava svojom istorijom i umjetnošću, iako, kako primjećuje magazin, savremeni Firentinci "više vole da ostanu po strani od reflektora".

San Sebastijan, smešten u Baskiji, pravi je raj za gurmane, poznat po pinčosima - zalogajima koji se služe na malom parčetu hljeba, čuvenom baskijskom čizkejku i brojnim restoranima sa Mišlenovim zvjezdicama.

Kakav je utisak Beč ostavio na vas? Molimo vas, glasajte u našoj anketi.

Anketa

Da li vam se dopada Beč ako ste ga posjetili?

  • Da, obožavam njegovu atmosferu i arhitekturu!

    0% (0)

  • Djelimično, lijep je, ali nije moj omiljeni grad.

    0% (0)

  • Ne baš, više volim živahnije destinacije.

    0% (0)

Da li vam se dopada Beč ako ste ga posjetili?

Rezultati

Možda će vas zanimati

Tagovi

Beč Austrija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA