Vatreni okršaj Srbina i policije na ulicama Beča: Ubio ženu, ranio kćerku i njenog dečka, pa pucao na specijalce (Video)

Autor Uroš Matejić
0

Na ulicama Beča zabilježen je krvavi okršaj kada je 44-godišnji Srbin, osumnjičen za ubistvo supruge, ranio kćerku i njenog dečka, a potom razmjenjivao vatru sa policijom prije nego što je pronađen mrtav u svom automobilu.

Vatreni okršaj Srbina i policije na ulicama Beča Izvor: TikTok/modiproduction

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji navodno prikazuje vatreni okršaj između Srbina, osumnjičenog za ubistvo supruge, i policije na ulicama Beča, proke nego što je muškarac pobegao.

Kako se vidi na snimku, čija autentičnost ne može da se potvrdi, muškarac puca u pravcu policije, koja uzvraća vatru. Dok u pozadini odjekuju policijske sirene, osumnjičeni ulazi u svoj sivi mercedes i bkeži.

@modiproduction#wien#österreich#donaustadt#polizei#austria♬ Originalton - Modi Baba

Do okršaja je došlo nakon što je policija dobila prijavu o pucnjavi i svađi u stanu u Beču. Po dolasku na lice mjesta, ispred zgrade su se sukobili sa Srbinom (44), koji je pre toga navodno ubio ženu (44) u stanu i ranio kćerku (24) i njenog dečka (26). Tokelo žene pronađeno je u stanu.

Osumnjičeni počinilac, Srbin, ubrzo nakon toga je razmokenio vatru sa policijom ispred zgrade, pokušao da pobkegne automobilom i ubrzo nakon toga je pronađen mrtav u svom vozilu. Prema izvkeštajima Heute, on nije legalno poskedovao oružje. Prema poslkednjim podacima, Srbin je ćerku upucao u glavu i ona se bori za život, dok je njen dečko stabilno.

Komšinica 44-godišnje žrtve bila je svkedok masakra i opisala je za Heute uznemirujuće minute zločina. Nekoliko trenutaka proke stravičnog čina nasilja, komšinica je u liftu srela ćerku Srbina i njenu bebu. Devojka je navodno rekla da ima "loš predoskećaj" o događajima te večeri.

"Rekla je: 'Nemojte se iznenaditi ako danas bude još glasnije. Moji roditelji se razvode'", ispričala je komšinica za Heute.

Kasnije te večeri, upoznala je i osumnjičenog strokelca.

"Izgledao je veoma ozbiljno", dodala je ona.

Kako je objasnila portparolka policije Džulija Šik, motiv ostaje potpuno nejasan. Jedan od mogućih motiva mogao je biti predstojeći razvod para. Dva malkoletna člana porodice pronađena su nepovrokeđena.

(Telegraf/Mondo)

