Užas u Beču: Djevojčica (14) izbodena u školi

Djevojčica je prevezena u bolnicu i trenutno nije poznato u kakvom je stanju.

Izvor: Shutterstock

Djevojčica (14) izbodena je oštrim predmetom u školi u Beču.

Napadač je u bjekstvu i policija intenzivno tragaju za njim. Škola u kojoj je djevočica izbodena je blokirana i sve vrvi od policije, a angažovani su i psi tragači.

Djevojčica je prevezena u bolnicu i trenutno nije poznato u kakvom je stanju. Učenici i nastavnici su još u školi, a ispred ustanove okupio se veći broj ljudi.

Nije poznato kojim oštrim predmetom je djevojčica izbodena.

(Telegraf.rs/MONDO)