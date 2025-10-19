Evropski turizam ruši rekorde: Ovo su 2 najpopularnije destinacije koje turisti biraju za odmor

Najveći dio noćenja ostvaren je u hotelima i sličnim vrstama smještaja, a posljednje istraživanje Eurostata pokazuje rast evropskog turizma nakon izazova iz prethodnih godina

Evropska unija zabilježila je istorijski uspjeh u oblasti turizma tokom 2024. godine. Broj noćenja u turističkim smještajnim objektima širom EU premašio je 3 milijarde, što je prvi put da je ovaj prag dostignut. U poređenju sa 2023. godinom, zabilježen je porast od 2,7 posto, čime je potvrđen oporavak i dalji rast evropskog turizma nakon izazova iz prethodnih godina, pokazuje istraživanje koje je obavio Eurostat.

Najveći dio noćenja, gotovo dve trećine (62,8 posto), ostvaren je u hotelima i sličnim vrstama smeštaja, što pokazuje da turisti i dalje najčešće biraju klasične oblike ugostiteljstva.

Slijede odmarališta i kratkoročni smještaji poput iznajmljenih apartmana, koji su činili 23,7 posto svih noćenja, dok su kampovi, parkovi za rekreativna vozila i parkovi za prikolice učestvovali sa 13,5 posto. Ova struktura ukazuje na sve veću raznolikost u turističkoj ponudi i rastuću popularnost fleksibilnijih oblika putovanja i boravka.

Kada je riječ o pojedinačnim državama članicama, najveći rast u broju turističkih noćenja zabilježili su Kipar i Malta, sa impresivnim povećanjima od 14,5 posto i 14,4 posto.

Ove destinacije, poznate po povoljnoj klimi i bogatoj ponudi ljetnjih sadržaja, privukle su veliki broj posjetilaca iz čitave Evrope i svijeta.

Letonija je zauzela treće mjesto po rastu, bilježeći povećanje od 7,4 posto u odnosu na prethodnu godinu, što ukazuje na sve veće interesovanje turista za baltičke zemlje.

S druge strane, samo dvije zemlje EU zabilježile su blagi pad broja noćenja: Finska, sa smanjenjem od 0,7 posto, i Francuska, sa 0,6 posto manje u odnosu na 2023. godinu.

Ipak, ovi padovi su minimalni i ne odražavaju ozbiljnije promene u trendovima posjeta. Belgija i Švedska ostale su gotovo na istom nivou, sa blagim rastom od 0,3 posto, što pokazuje stabilnost njihovog turističkog sektora.

Ovi podaci potvrđuju da evropski turizam nastavlja da raste i prilagođava se novim navikama putnika. Rast smještaja u apartmanima i kampovima pokazuje da sve više turista traži autentična i fleksibilna iskustva, dok tradicionalni hoteli i dalje ostaju dominantni izbor. Ukupan rezultat iz 2024. godine jasan je znak da se sektor ne samo oporavio, već i da se kreće ka novim rekordima u godinama koje dolaze.

