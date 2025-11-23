10 najboljih destinacija za putovanje u 2026: Turisti traže kulturu, hranu i velike događaje

Travel + Leisure donosi top destinacije koje će dominirati 2026. godine.

Izvor: Dogora Sun/shutterstock

Travel + Leisure je izabrao najbolje destinacije za 2026.

Lista uključuje kulturu, hranu i velike događaje.

Prva tri mjesta su Karlsbad, Malezija i Filadelfija.

Pitate se gdje da putujete sljedeće godine? Travel + Leisure je sastavio listu najboljih destinacija za 2026, uzimajući u obzir kulturu, hranu, prirodu i velike događaje poput FIFA Svjetskog prvenstva i Zimskih olimpijskih igara. Lista uključuje mjesta koja su ranije bila teže dostupna, ali sada su otvorena zahvaljujući novim avionima, hotelima i projektima.

1. Karlsbad, Kalifornija

Karlsbad je nekada bio poznat po golfu i tenisu, a sada se ističe kulinarskom scenom. Restorani nude svježe sastojke iz lokalnih bašta, a neki su čak dobitnici Mišelin zvijezde. Grad je idealan za uživanje u dobroj hrani i kalifornijskim vinima.

2. Malezija

Doručak u Maleziji je važan dio kulture i UNESCO ga je proglasio nematerijalnom baštinom čovječanstva. Jela povezuju različite etničke grupe. Kuala Lumpur nudi luksuzne hotele i restorane, a putovanje zemljom može da se doživi i preko poznatog voza Eastern & Oriental Express.

3. Filadelfija

Filadelfija je poznata po bogatoj istoriji, ali danas je posebno zanimljiva zbog novih i nagrađivanih restorana. Grad privlači kuvarske inovacije i Mišelinov vodič ga sada ističe kao važno mjesto za hranu. U junu i julu 2026. grad će biti domaćin šest mečeva FIFA Svjetskog prvenstva.

Izdvojili smo vam prvih 10 najboljih destinacija za putovanje 2026:

Karlsbad, Kalifornija Malezija Filadelfija, SAD Sancerre, Francuska Tajpej, Kina Umbrija, Italija Melburn, Australija Meksiko Siti, Meksiko Santa Barbara, Kalifornija Santa Fe, Novi Meksiko, SAD

Kompletna lista 50 najboljih mjesta za putovanja 2026. može se naći na Travel + Leisure.

