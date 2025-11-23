10 najboljih destinacija za putovanje u 2026: Turisti traže kulturu, hranu i velike događaje

Travel + Leisure donosi top destinacije koje će dominirati 2026. godine.
Pitate se gdje da putujete sljedeće godine? Travel + Leisure je sastavio listu najboljih destinacija za 2026, uzimajući u obzir kulturu, hranu, prirodu i velike događaje poput FIFA Svjetskog prvenstva i Zimskih olimpijskih igara. Lista uključuje mjesta koja su ranije bila teže dostupna, ali sada su otvorena zahvaljujući novim avionima, hotelima i projektima.
1. Karlsbad, Kalifornija
Karlsbad je nekada bio poznat po golfu i tenisu, a sada se ističe kulinarskom scenom. Restorani nude svježe sastojke iz lokalnih bašta, a neki su čak dobitnici Mišelin zvijezde. Grad je idealan za uživanje u dobroj hrani i kalifornijskim vinima.
2. Malezija
Doručak u Maleziji je važan dio kulture i UNESCO ga je proglasio nematerijalnom baštinom čovječanstva. Jela povezuju različite etničke grupe. Kuala Lumpur nudi luksuzne hotele i restorane, a putovanje zemljom može da se doživi i preko poznatog voza Eastern & Oriental Express.
3. Filadelfija
Filadelfija je poznata po bogatoj istoriji, ali danas je posebno zanimljiva zbog novih i nagrađivanih restorana. Grad privlači kuvarske inovacije i Mišelinov vodič ga sada ističe kao važno mjesto za hranu. U junu i julu 2026. grad će biti domaćin šest mečeva FIFA Svjetskog prvenstva.
Izdvojili smo vam prvih 10 najboljih destinacija za putovanje 2026:
- Karlsbad, Kalifornija
- Malezija
- Filadelfija, SAD
- Sancerre, Francuska
- Tajpej, Kina
- Umbrija, Italija
- Melburn, Australija
- Meksiko Siti, Meksiko
- Santa Barbara, Kalifornija
- Santa Fe, Novi Meksiko, SAD
Kompletna lista 50 najboljih mjesta za putovanja 2026. može se naći na Travel + Leisure.
