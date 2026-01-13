Protesti lokalaca dali rezultate: Iznajmljivanje "stana na dan" na Ibici palo za 50 odsto

Broj kratkoročnih turističkih iznajmljivanja u privatnom smještaju na Ibici gotovo se prepolovio tokom 2025. godine u odnosu na prethodnu godinu, saopštilo je špansko turističko udruženje "Ekseltur".

Izvor: martin SC photo/Shutterstock

Ponuda kratkoročnog iznajmljivanja smještaja na popularnom turističkom ostrvu sada je za 80 odsto manja nego u 2017. godini, navodi se u saopštenju.

Širom Španije, ponuda je opala za četiri odsto u drugoj polovini 2025. godine u odnosu na prethodnu godinu, iako su trendovi varirali među 25 najvećih gradova.

Španske vlasti pooštravaju pravila za iznajmljivanje privatnog smještaja jer se lokalno stanovništvo žali na rast kirija i poskupljenje nekretnina.

Vlasti na Ibici pojačale su inspekcije da bi eliminisale neovlaštene oglase, prema veb stranici lokalne samouprave, dok Barselona planira da do 2028. godine zabrani iznajmljivanje privatnih kuća za odmor.

Pad kratkoročnog turističkog iznajmljivanja na Ibici dio je šireg evropskog zaokreta protiv masovnog turizma i nekontrolisanog rasta privatnog smještaja. U posljednjoj deceniji platforme za kratkoročni najam značajno su smanjile ponudu stanova za dugoročno stanovanje u atraktivnim gradovima i turističkim zonama, što je dovelo do rasta kirija i cijena nekretnina. Zbog sve snažnijeg pritiska lokalnog stanovništva, španske vlasti su počele da pooštravaju regulativu kako bi zaštitile stambeno tržište i ograničile pretvaranje stanova u turističke apartmane.

Ibica je posebno osjetljiva jer je riječ o ostrvu sa ograničenim prostorom i izrazito sezonskom ekonomijom, gdje potražnja imućnih turista i investitora dodatno podiže cijene. Lokalni radnici, naročito zaposleni u turizmu, sve teže pronalaze pristupačan smještaj, što je postalo ozbiljan društveni i ekonomski problem. Zbog toga su vlasti pojačale inspekcije i uklanjanje nelegalnih oglasa, dok slične ili još restriktivnije mjere uvode i drugi gradovi poput Barselone, koja planira potpunu zabranu privatnog turističkog smještaja do 2028. godine.