Arhitektonsko remek-djelo: Muzej koji nestaje u magli i izranja iz jezera ostavlja svijet bez riječi

Ovo remek-djelo stapa se s prirodom i oduševljava posjetioce iz cijelog svijeta.

Muzej umjetnosti Zaishui nalazi se u novoj razvojnoj zoni grada Rizhao, u kineskoj provinciji Šandong. Ova blago zakrivljena građevina, smještena u veštačkom jezeru dugom oko jedan kilometar, djelo je studija arhitekture junya.ishigami+associates.

Muzej je suptilno uklopljen u okruženje. Upija, naglašava i reflektuje obrise prirode u svim godišnjim dobima i različitim vremenskim uslovima. Tokom maglovitih jutara, na primjer, gotovo potpuno nestaje sa horizonta.

Zgrada se prostire na oko 20.000 kvadratnih metara, povezana je sa vještačkim jezerom nad kojim "lebdi" i predstavlja svojevrsni prelaz s jedne obale na drugu.

"Želio sam da zgradu predstavim kao novi pejzaž, da je uklopim u kinesko okruženje i stvorim doživljaj hodanja kroz jezero, sličan šetnji uz obalu mora, gde ljudi mogu da osete suštinu vode", rekao je arhitekta Junja Išigami.

Zahvaljujući upečatljivoj kombinaciji armiranog betona i stakla, ovaj objekat izgleda kao da tone i izranja iz jezera, dok se tokom kretanja kroz njega stvara osjećaj da klizite po vodi.

Na pojedinim mestima plafon je visok i propušta obilje prirodne svjetlosti, dok je na drugim nizak, reflektuje se u vodi i stvara zadivljujuće, gotovo nadrealne prizore.

Zgrada muzeja obuhvata fleksibilan izložbeni prostor. Trenutno se tamo može pogledati izložba posvećena čokoladi i povezanim temama, koja se lako prilagođava različitim potrebama. Muzej takođe uključuje centar za posjetioce i komercijalni prostor.

