logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Objavljene najljubaznije zemlje na svijetu: Evropa dominira, a mnoge nacije precijenile svoje manire

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Novo istraživanje pokazuje da se više od polovine najljubaznijih zemalja svijeta nalazi u Evropi, ali njihova sopstvena procjena u suprotnosti je sa mišljenjem ostatka svijeta.

najljubaznije zemlje na svijetu Izvor: Wirestock Creators/Shutterstock

Ujedinjeno Kraljevstvo smatra se najljubaznijom zemljom u Evropi, a slijede je i drugi evropski susjedi, prenosi Index.hr.

U anketi, koju je sprovela američka kompanija Remitly, učestvovalo je 5.000 ljudi iz 26 zemalja. Od njih je traženo da navedu nacije za koje smatraju da imaju najbolje manire, ali i da procene koliko su sami pristojni. Da bi ocijenili sebe, učesnici su odgovarali na pitanja o svom ponašanju, na primjer, da li se prema strancima odnose s poštovanjem.

Na globalnoj listi najpristojnijih zemalja navedene su zemlje koje su ispitanici najčešće spominjali, dok je lista samoprocjene kreirana na osnovu dovoljno prikupljenih odgovora iz svake zemlje.

Britanci pri vrhu, ali skromni u samoprocjeni

Na globalnom nivou, više od trećine ispitanika smatra da su stanovnici Japana najpristojniji, što nije iznenađujuće s obzirom na reputaciju Japana kao ljubazne nacije. Kanada je na drugom mjestu, a Ujedinjeno Kraljevstvo na trećem. Britanci su zauzeli visoko mjesto zbog česte upotrebe reči "molim" i "hvala", ironičnog humora i kulture strpljivog čekanja u redu.

Ironično, sami Britanci su sebe rangirali tek u donju polovinu liste kada je riječ o sopstvenoj pristojnosti. Možda su bili previše pristojni da bi sebe stavili ispred drugih.

Velike razlike u percepciji

Slična neslaganja vidljiva su i kod drugih nacija. Njemačka, koju drugi smatraju petom najpristojnijom zemljom zbog fokusa na privatnost, tačnost i obzirnost, samu sebe je smestila na 21. mjesto. S druge strane, Francuzi su sebe ocijenili kao petu najpristojniju naciju, dok ih je ostatak sveta stavio na 19. mjesto.

Najveći raskorak vidljiv je kod Japana, globalnog favorita, koji je u svojoj procjeni završio na 25. mjestu, poslednjem od svih anketiranih zemalja.

Istraživanje napominje da je, kada je reč o samopercepciji, razlika između najbolje i najlošije rangiranih zemalja bila manja od jednog boda, što pokazuje da većina ljudi sebe smatra pristojnima.

Najpristojnije zemlje svijeta prema globalnoj percepciji

  1. Japan
  2. Kanada
  3. Ujedinjeno Kraljevstvo
  4. Kina
  5. Nemačka
  6. Filipini
  7. Švedska
  8. Danska
  9. Finska
  10. Južnoafrička Republika
  11. Australija (izjednačeno)
  12. Švajcarska (izjednačeno)
  13. Sjedinjene Američke Države
  14. Indija
  15. Irska
  16. Novi Zeland
  17. Norveška
  18. Holandija
  19. Tajland (izjednačeno)
  20. Francuska (izjednačeno)
  21. Brazil
  22. Španija
  23. Belgija
  24. Italija
  25. Austrija

Zemlje koje sebe smatraju najpristojnijima

  1. Brazil
  2. Čile
  3. Indija
  4. Švedska
  5. Francuska
  6. Meksiko
  7. Španija
  8. Južnoafrička Republika
  9. Sjedinjene Američke Države
  10. Portugal
  11. Italija
  12. Austrija
  13. Grčka
  14. Kanada
  15. Irska
  16. Belgija
  17. Australija
  18. Ujedinjeno Kraljevstvo
  19. Novi Zeland
  20. Holandija
  21. Njemačka
  22. Filipini
  23. Češka
  24. Mađarska
  25. Japan

(MONDO)

Tagovi

lista ljubaznost

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA