Objavljene najljubaznije zemlje na svijetu: Evropa dominira, a mnoge nacije precijenile svoje manire

Novo istraživanje pokazuje da se više od polovine najljubaznijih zemalja svijeta nalazi u Evropi, ali njihova sopstvena procjena u suprotnosti je sa mišljenjem ostatka svijeta.
Ujedinjeno Kraljevstvo smatra se najljubaznijom zemljom u Evropi, a slijede je i drugi evropski susjedi, prenosi Index.hr.
U anketi, koju je sprovela američka kompanija Remitly, učestvovalo je 5.000 ljudi iz 26 zemalja. Od njih je traženo da navedu nacije za koje smatraju da imaju najbolje manire, ali i da procene koliko su sami pristojni. Da bi ocijenili sebe, učesnici su odgovarali na pitanja o svom ponašanju, na primjer, da li se prema strancima odnose s poštovanjem.
Na globalnoj listi najpristojnijih zemalja navedene su zemlje koje su ispitanici najčešće spominjali, dok je lista samoprocjene kreirana na osnovu dovoljno prikupljenih odgovora iz svake zemlje.
Britanci pri vrhu, ali skromni u samoprocjeni
Na globalnom nivou, više od trećine ispitanika smatra da su stanovnici Japana najpristojniji, što nije iznenađujuće s obzirom na reputaciju Japana kao ljubazne nacije. Kanada je na drugom mjestu, a Ujedinjeno Kraljevstvo na trećem. Britanci su zauzeli visoko mjesto zbog česte upotrebe reči "molim" i "hvala", ironičnog humora i kulture strpljivog čekanja u redu.
Japanci su izuzetno disciplinovani od malih nogu.
U ovoj zemlji postoje različiti oblici pozdrava i načini izražavanja u zavisnosti od društvenog statusa sagovornika.
Ironično, sami Britanci su sebe rangirali tek u donju polovinu liste kada je riječ o sopstvenoj pristojnosti. Možda su bili previše pristojni da bi sebe stavili ispred drugih.
Velike razlike u percepciji
Slična neslaganja vidljiva su i kod drugih nacija. Njemačka, koju drugi smatraju petom najpristojnijom zemljom zbog fokusa na privatnost, tačnost i obzirnost, samu sebe je smestila na 21. mjesto. S druge strane, Francuzi su sebe ocijenili kao petu najpristojniju naciju, dok ih je ostatak sveta stavio na 19. mjesto.
Najveći raskorak vidljiv je kod Japana, globalnog favorita, koji je u svojoj procjeni završio na 25. mjestu, poslednjem od svih anketiranih zemalja.
Istraživanje napominje da je, kada je reč o samopercepciji, razlika između najbolje i najlošije rangiranih zemalja bila manja od jednog boda, što pokazuje da većina ljudi sebe smatra pristojnima.
Najpristojnije zemlje svijeta prema globalnoj percepciji
- Japan
- Kanada
- Ujedinjeno Kraljevstvo
- Kina
- Nemačka
- Filipini
- Švedska
- Danska
- Finska
- Južnoafrička Republika
- Australija (izjednačeno)
- Švajcarska (izjednačeno)
- Sjedinjene Američke Države
- Indija
- Irska
- Novi Zeland
- Norveška
- Holandija
- Tajland (izjednačeno)
- Francuska (izjednačeno)
- Brazil
- Španija
- Belgija
- Italija
- Austrija
Zemlje koje sebe smatraju najpristojnijima
- Brazil
- Čile
- Indija
- Švedska
- Francuska
- Meksiko
- Španija
- Južnoafrička Republika
- Sjedinjene Američke Države
- Portugal
- Italija
- Austrija
- Grčka
- Kanada
- Irska
- Belgija
- Australija
- Ujedinjeno Kraljevstvo
- Novi Zeland
- Holandija
- Njemačka
- Filipini
- Češka
- Mađarska
- Japan
(MONDO)