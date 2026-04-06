Objavljene najljubaznije zemlje na svijetu: Evropa dominira, a mnoge nacije precijenile svoje manire

Novo istraživanje pokazuje da se više od polovine najljubaznijih zemalja svijeta nalazi u Evropi, ali njihova sopstvena procjena u suprotnosti je sa mišljenjem ostatka svijeta.

Ujedinjeno Kraljevstvo smatra se najljubaznijom zemljom u Evropi, a slijede je i drugi evropski susjedi, prenosi Index.hr.

U anketi, koju je sprovela američka kompanija Remitly, učestvovalo je 5.000 ljudi iz 26 zemalja. Od njih je traženo da navedu nacije za koje smatraju da imaju najbolje manire, ali i da procene koliko su sami pristojni. Da bi ocijenili sebe, učesnici su odgovarali na pitanja o svom ponašanju, na primjer, da li se prema strancima odnose s poštovanjem.

Na globalnoj listi najpristojnijih zemalja navedene su zemlje koje su ispitanici najčešće spominjali, dok je lista samoprocjene kreirana na osnovu dovoljno prikupljenih odgovora iz svake zemlje.

Britanci pri vrhu, ali skromni u samoprocjeni

Na globalnom nivou, više od trećine ispitanika smatra da su stanovnici Japana najpristojniji, što nije iznenađujuće s obzirom na reputaciju Japana kao ljubazne nacije. Kanada je na drugom mjestu, a Ujedinjeno Kraljevstvo na trećem. Britanci su zauzeli visoko mjesto zbog česte upotrebe reči "molim" i "hvala", ironičnog humora i kulture strpljivog čekanja u redu.

Japanci su izuzetno disciplinovani od malih nogu. U ovoj zemlji postoje različiti oblici pozdrava i načini izražavanja u zavisnosti od društvenog statusa sagovornika.

Ironično, sami Britanci su sebe rangirali tek u donju polovinu liste kada je riječ o sopstvenoj pristojnosti. Možda su bili previše pristojni da bi sebe stavili ispred drugih.

Velike razlike u percepciji

Slična neslaganja vidljiva su i kod drugih nacija. Njemačka, koju drugi smatraju petom najpristojnijom zemljom zbog fokusa na privatnost, tačnost i obzirnost, samu sebe je smestila na 21. mjesto. S druge strane, Francuzi su sebe ocijenili kao petu najpristojniju naciju, dok ih je ostatak sveta stavio na 19. mjesto.

Najveći raskorak vidljiv je kod Japana, globalnog favorita, koji je u svojoj procjeni završio na 25. mjestu, poslednjem od svih anketiranih zemalja.

Istraživanje napominje da je, kada je reč o samopercepciji, razlika između najbolje i najlošije rangiranih zemalja bila manja od jednog boda, što pokazuje da većina ljudi sebe smatra pristojnima.

Najpristojnije zemlje svijeta prema globalnoj percepciji

Japan Kanada Ujedinjeno Kraljevstvo Kina Nemačka Filipini Švedska Danska Finska Južnoafrička Republika Australija (izjednačeno) Švajcarska (izjednačeno) Sjedinjene Američke Države Indija Irska Novi Zeland Norveška Holandija Tajland (izjednačeno) Francuska (izjednačeno) Brazil Španija Belgija Italija Austrija

Zemlje koje sebe smatraju najpristojnijima

Brazil Čile Indija Švedska Francuska Meksiko Španija Južnoafrička Republika Sjedinjene Američke Države Portugal Italija Austrija Grčka Kanada Irska Belgija Australija Ujedinjeno Kraljevstvo Novi Zeland Holandija Njemačka Filipini Češka Mađarska Japan

