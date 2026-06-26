Ovdje je završio Treći rajh, a zalasci sunca su spektakularni: Flensburg krije priče o rumu, granicama i istoriji Evrope

Na samom sjeveru Njemačke, tik uz granicu sa Danskom, nalazi se Flensburg, grad u kojem su odbrojani poslednji dani Trećeg rajha, ali i mjesto poznato po vekovnoj tradiciji proizvodnje ruma, živopisnoj luci i spektakularnim zalascima sunca.

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Upravo odavde počinjala je svaka naša avantura po regionu, ali se ispostavilo da je Flensburg mnogo više od polazne tačke, to je grad u kojem se na svakom koraku prepliću njemačka i danska kultura, pomorska tradicija i neke od najneobičnijih priča evropske istorije.

Na prvi pogled, Flensburg djeluje kao miran sjevernjački grad smješten na obali Flensburškog fjorda.

Ulice starog jezgra ispunjene su ciglenim kućama, uskim prolazima i restoranima u kojima vreme kao da sporije prolazi. Međutim, iza te smirene fasade krije se mjesto koje je vijekovima bilo poprište sukoba, trgovine, političkih pregovora i borbe za identitet.

Nije slučajno što lokalni vodiči često kažu da se ovdje istorija ne proučava u muzejima, ona se jednostavno živi.

Grad između dvije države i dva identiteta

Flensburg se nalazi svega nekoliko kilometara od danske granice.

Tokom vijekova pripadao je različitim državama i političkim zajednicama, a stanovnici ovog područja često su se nalazili između dva svijeta, njemačkog i danskog.

Turistički obilazak Flensburga

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Lokalni vodiči podsjećaju da je čitav region Šlezvig-Holštajn vekovima bio pod snažnim uticajem danske krune. Međutim, sredinom 19. veka počinju sukobi koji će promijeniti mapu sjeverne Evrope. Nakon ratova između Danske i Pruske, granice su pomjerene, a Flensburg je postao dio Nemačke.

Ipak, priča se tu nije završila.

Flensburg

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Poslije Prvog svjetskog rata održan je referendum na kojem su stanovnici odlučivali kojoj državi žele da pripadaju. Sjeverni dio regiona izabrao je Dansku, dok je Flensburg ostao u Njemačkoj. Tako je nastala današnja granica, koja je zapravo relativno mlada u poređenju sa burnom istorijom ovog kraja.

Zbog toga i danas sa obje strane granice žive manjinske zajednice. U Danskoj postoji njemačka manjina, dok u Njemačkoj živi značajan broj stanovnika koji neguju danski identitet, jezik i kulturu.

Mjesto gdje je završio Treći rajh

Malo evropskih gradova može da se pohvali, ili optereti, činjenicom da su igrali važnu ulogu u posljednjim danima nacističke Njemačke.

Upravo je Flensburg bio posljednje utočište nacističkog rukovodstva nakon pada Berlina 1945. godine. U gradu i njegovoj okolini nalazila se posljednja njemačka vlada, predvođena admiralom Karlom Donicom, nasljednikom Adolfa Hitlera.

Dok šetate pored luke ili prolazite pored naizgled običnih zgrada u centru, teško je zamisliti da su upravo ovdje tih dana boravili ljudi koji su upravljali nacističkom Njemačkom.

Lokalni vodič pričao nam je i o haotičnim danima nakon završetka rata, kada su brojni visoki nacistički oficiri pokušavali da nestanu bez traga. Menjali su identitete, uništavali dokumenta i predstavljali se kao obični vojnici kako bi izbegli suđenja. Mnogi su upravo kroz Flensburg pokušali da pobjegnu od odgovornosti.

Jedna od najpoznatijih priča vezana je za Rudolfa Hesa, komandanta Aušvica, koji se nakon rata skrivao pod lažnim identitetom prije nego što je otkriven i uhapšen.

Grad patuljaka, podruma i starih trgovaca

Ali Flensburg nije samo grad velikih istorijskih događaja.

Katedrala i trg u Flensburgu

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Šetajući pešačkom zonom nailazi se na neobične podrume sa niskim svodovima, karakteristične za stare trgovačke kuće. Toliko su niski da visoki ljudi jedva mogu da stoje uspravno.

Zbog toga jedan od lokalnih restorana nosi simpatičan naziv "Gnomenkeller", odnosno "Podrum patuljaka". Prema lokalnoj šali, idealan je za goste visoke metar i po, dok oni viši od 190 centimetara nemaju mnogo šanse da se osjećaju udobno.

Takve sitnice daju Flensburgu poseban karakter. Grad ne pokušava da impresionira veličinom ili spektakularnim znamenitostima. Njegova privlačnost krije se u detaljima, pričama i atmosferi.

Dvorište klasične zgrade u Flensburgu i restoran

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Flensburg je tokom svoje istorije privlačio i brojne umjetnike i pisce, a među njima je bio i čuveni danski književnik Hans Christian Andersen. Andersen je tokom svojih putovanja kroz Šlezvig više puta boravio u Flensburgu, a u svojim dnevnicima bilježio je utiske o gradu, luci i životu na sjeveru Evrope. Danas se i ta činjenica smatra dijelom bogatog kulturnog nasljeđa grada koji je vijekovima predstavljao most između njemačkog i danskog svijeta.

Obeležje na zgradi ukojoj je boravio Hans Kristijan Andersen

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Fjord koji određuje život grada

Život Flensburga vijekovima je bio vezan za more. Grad je izrastao na trgovini i pomorstvu, a luka je i danas njegovo srce.

Šetnja obalom otkriva jedrilice, stare brodove i uređena pristaništa sa kojih se pruža pogled ka Danskoj. Fjord nije samo geografska odrednica, on oblikuje način života stanovnika, njihovu kulturu i svakodnevicu.

Fjord u Flensburgu

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Upravo zbog toga Flensburg danas privlači ljubitelje jedrenja, biciklizma i aktivnog odmora, ali i one koji žele da upoznaju drugačiju Njemačku, sporiju, mirniju i bližu skandinavskom načinu života.

Flensburški rum - nasljeđe pomorskih ruta

Flensburg je vijekovima bio jedan od najvažnijih evropskih centara za trgovinu rumom. Zahvaljujući pomorskim vezama sa Karibima, brodovi su u grad dopremali sirovi rum, koji se potom prerađivao i miješao u lokalnim destilerijama.

Rum iz Flensburga

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Toliko je bio važan za razvoj grada da se Flensburg i danas naziva "njemačkom prestonicom ruma". Stare trgovačke kuće i skladišta uz luku podsjećaju na vreme kada je upravo trgovina ovim pićem donosila bogatstvo sjeveru Njemačke, a posjetioci i danas mogu da degustiraju različite vrste rumova i upoznaju se sa tradicijom koja traje više od dva vijeka.

Muzej ruma u Flensburgu

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Grad u kojem sunce dugo ostaje na horizontu

Boravak na krajnjem sjeveru Njemačke donosi i jedno posebno iskustvo - duge ljetnje dane.

Zalazak sunca u Flensburgu

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

U junu i julu, ali i već u maju sunce zalazi veoma kasno, pa su zalasci sunca zaista spektakularni.

Šetnje uz fjord u vrijeme zalaska sunca ostavljaju poseban utisak, jer se nebo i morska površina pretvaraju u paletu narandžastih, ružičastih i zlatnih tonova. Mnogi stanovnici upravo tada izlaze na obalu, uživajući u pogledu na jedrilice koje se polako vraćaju u luku, dok posljednji zraci sunca obasjavaju stare fasade grada.

Ukusi sjevera: od svježe ribe do danskih uticaja

Flensburg je i gastronomska destinacija u kojoj se osjeća spoj njemačke i danske tradicije.

Na jelovnicima dominiraju sveža riba, haringa, losos i plodovi mora, ali i specijaliteti od govedine i svinjetine karakteristični za sjever Njemačke.

Posebno mjesto zauzima "Labskaus", tradicionalno jelo mornara koje se priprema od usoljene govedine, krompira i cvekle. U pekarama i poslastičarnicama mogu se pronaći slatkiši inspirisani danskom kuhinjom, dok lokalni restorani nude domaća piva i čuveni flensburški rum kao savršen završetak obroka.

Lokalno flensburško pivo

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Upravo ta kombinacija mora, sjevernjačke jednostavnosti i kvalitetnih lokalnih namirnica daje gastronomiji Flensburga poseban karakter.

Večera u restoranu u Flensburgu

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

Mnogo više od polazne tačke

Iako je za našu grupu novinara Flensburg bio baza iz koje smo svakodnevno kretali u nove avanture po sjeveru Njemačke i Danske, vrlo brzo je postao mnogo više od toga.

Flensburg

Izvor: EUpravo zato/Milena Antonijević

To je grad u kojem granice nisu samo linije na karti, već deo svakodnevnog života. Mjesto gdje se vijekovima sudaraju kulture, jezici i identiteti. Grad u kojem se priče o kraljevima, ratovima, trgovcima i mornarima mogu čuti gotovo na svakom uglu.

Lokalni turistički radnici veruju da bi sjever Njemačke u narednim decenijama mogao da postane još privlačnija destinacija za putnike iz Evrope.

Dok se mediteranske zemlje sve češće suočavaju sa ekstremnim ljetnjim vrućinama, Flensburg i obala Baltičkog mora nude prijatnije temperature, osvežavajući morski vazduh i duge ljetnje dane.

Upravo zbog toga raste interesovanje za odmor na sjeveru, posebno među porodicama, ljubiteljima aktivnog turizma i putnicima koji traže alternativu prenatrpanim južnim destinacijama. Flensburg u toj promjeni vidi veliku priliku, kao grad koji spaja bogatu istoriju, pomorsku tradiciju, prirodne ljepote i kvalitet života karakterističan za skandinavski dio Evrope.

Na kraju, možda nema glamur velikih evropskih metropola, ali ima nešto mnogo vrijednije, autentičnost. A upravo zbog nje Flensburg ostaje jedno od najzanimljivijih mjesta na krajnjem sjeveru Njemačke.

(M.A./EUpravo zato)