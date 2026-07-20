Zašto je Island najmirnija zemlja na svijetu? Nema vojske, nema ratova, a skoro ni nasilja

Zbog toga što nema vojsku, ne vodi ratove i među najboljima je po stepenu rodne ravnopravnosti, Island već 19. godinu zaredom drži prvo mjesto na listi najmirnijih država na svijetu.

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Dok se mnoge države suočavaju sa ratovima, političkim tenzijama i porastom nasilja, jedna zemlja već skoro dvije decenije uspijeva da zadrži status najmirnije na svijetu.

Riječ je o Islandu, koji je prema najnovijem Globalnom indeksu mira za 2026. godinu ponovo zauzeo prvo mjesto, i to čak 19. godinu zaredom.

Iako evropske zemlje dominiraju na vrhu liste, Island se i ove godine izdvojio kao ubjedljivo najmirnija država na svijetu.

Istražili smo šta je zapravo izdvaja od ostalih:

1. Zemlja koja nema vojsku

Jedan od razloga zbog kojih Island godinama zauzima prvo mjesto jeste činjenica da nema stalnu vojsku. Ova ostrvska država sa oko 395.000 stanovnika nema kopnene, vazdušne ni pomorske vojne snage.

Za bezbjednost zemlje zaduženi su Obalska straža i policija, u okviru koje postoji mala specijalna jedinica od oko 50 pripadnika, poznata kao "Vikinški odred". Oni su obučeni za reagovanje u visokorizičnim situacijama, poput borbe protiv terorizma ili hapšenja nasilnih kriminalaca.

Iako je jedan od osnivača NATO-a, Island svoju odbranu zasniva na saradnji sa saveznicima i sporazumu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Američke snage su bile stalno prisutne na Islandu od 1951. godine, ali su se povukle 2006. godine.

2. U modernoj istoriji nije vodio klasične ratove

Za razliku od mnogih država, Island u modernoj istoriji nije učestvovao u klasičnim oružanim sukobima. Najozbiljniji sporovi koje je imao bili su takozvani "Bakalarski ratovi" (Cod Wars) sa Velikom Britanijom tokom druge polovine 20. vijeka.

Iako rat nikada nije zvanično proglašen, dolazilo je do sukoba između islandske Obalske straže i britanskih ribarskih brodova zbog prava na ribolov.

3. Nizak nivo nasilja i visok osjećaj sigurnosti

Island se izdvaja i po unutrašnjoj bezbjednosti. Prema Globalnom indeksu mira, broj nasilnih demonstracija značajno je opao u odnosu na prethodni period mjerenja, i to za čak 43 odsto.

Istovremeno, stopa ubistava jedna je od najnižih na svijetu. Prema podacima Svjetske banke za 2023. godinu, na Islandu je zabilježeno jedno ubistvo na 100.000 stanovnika. Za poređenje, svjetski prosek iznosi pet, dok je u Sjedinjenim Američkim Državama šest ubistava na 100.000 stanovnika.

4. Među najboljima i po rodnoj ravnopravnosti

Pored bezbjednosti, Island se godinama nalazi u samom vrhu i kada je riječ o društvenoj jednakosti. Na Globalnom indeksu rodnog jaza Svjetskog ekonomskog foruma za 2025. godinu zauzeo je prvo mjesto čak 16. godinu uzastopno.

Zemlja je prepoznata i po visokim standardima zaštite prava LGBTQ+ zajednice. Prema izvještaju organizacije ILGA Europe za 2026. godinu, Island se nalazi na trećem mjestu među 49 evropskih država kada su u pitanju zakonska prava i zaštita LGBTQ+ osoba.

Upravo kombinacija izuzetno niske stope kriminala, odsustva ratnih sukoba, visokog nivoa povjerenja među građanima i razvijenih društvenih institucija čini Island državom koja već 19 godina uspijeva da zadrži titulu najmirnije zemlje na svijetu.

(MONDO)