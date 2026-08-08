Bez struje, puta i komšija: Zavirite najusamljeniju kuću na svijetu i saznajte može li se posjetiti

Do najusamljenije kuće na ostrvu bez puteva i komšija moguće je stići - ali teško, ovo je priča o mjestu za restart kakav bi prijao velikom broju ljudi na svijetu.

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Mala bijela kuća na zelenoj padini, bez puta, bez ograde i bez ijednog komšije. Oko nje su samo strme litice, hladni Atlantik i nebo koje izgleda kao da se svakog trenutka može promijeniti. Gotovo sigurno ste nekada videli ovu fotografiju – kuću na jednom od najusamljenijih mjesta na svijetu.

Ovo nije scena iz filma niti luksuzno utočište nekog milijardera. Kuća se nalazi na ostrvu Elidaej (Elliðaey), jednom od Vestmanskih ostrva (Vestmannaeyjar) južno od Islanda. Danas je simbol samoće i bjekstva od modernog svijeta, ali njena prava priča je mnogo zanimljivija od internet legendi koje su je pratile.

Gdje se nalazi najusamljenija kuća na svijetu?

Ellidaej je malo ostrvo vulkanskog porekla u arhipelagu Vestmanejar (Vestmannaeyjar), na 10–12 kilometara od glavnog naseljenog ostrva Heimaej (Heimaey). Dio je Islanda, ali izgleda kao potpuno drugačiji svijet – nema puteva, prodavnica, automobila ni stalnih stanovnika.

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Ostrvo je površine manje od pola kvadratnog kilometra i može se obići za relativno brzo, ali dolazak nije jednostavan. Nema pravu luku, obala je strma, a more oko ostrva često je nemirno. Pristajanje je moguće samo uz iskusne lokalne vodiče i povoljne vremenske uslove.

Na Ellidaeju danas niko ne živi stalno. Jedini stalni stanovnici su hiljade morskih ptica, među kojima su najpoznatiji tupici – ptice sa karakterističnim narandžastim kljunovima koje su postale simbol Islanda.

A onda je tu i kuća koja je pokrenula brojne priče.

Da li je Bjork dobila ostrvo?

Jedna od najpoznatijih legendi govori da je islandska vlada poklonila ostrvo pjevačici Bjork zbog njenog doprinosa zemlji. Priča zvuči kao savršen spoj – svjetska zvijezda, izolovano ostrvo i kuća na kraju svijeta.

Ipak, to nije tačno. Zabuna je nastala 2000, kada je tadašnji islandski premijer David Odson rekao da bi Bjork mogla da dobije drugo ostrvo istog imena – Ellidaej, ali ono koje se nalazi u zalivu Breidafjordur na zapadu Islanda. To ostrvo nema veze sa poznatom bijelom kućom sa fotografija.

Prava priča o kući

Ljudi su zapravo živjeli na Ellidaeju vijekovima. Nekoliko porodica je tamo opstajalo baveći se ribolovom, uzgojem ovaca i lovom na morske ptice. Život je bio surov: bez prodavnica, ljekara i jednostavnog načina da se dođe do kopna.

Tokom prve polovine 20. vijeka stanovnika je bilo sve manje, a tridesetih godina poslednje porodice su napustile ostrvo. Ellidaej je tada ostao bez stalnih stanovnika.

Pogledajte kako izgleda kuća izbliza i ko je najčešće na ostrvu:

Međutim, ostrvo nije potpuno napušteno. Lokalni stanovnici i potomci nekadašnjih ostrvljana nastavili su da dolaze zbog tradicionalnog lova na tupike. Upravo zbog toga je 1953. lokalno lovačko društvo izgradilo malu kuću koja se danas često naziva "najusamljenijom kućom na svijetu“.

To nije luksuzna vila, bunker za kraj svijeta niti tajno utočište. To je jednostavna lovačka kuća koja služi kao sklonište tokom sezonskih boravaka na ostrvu.

Kako izgleda život u kući bez struje?

U kući nema klasične električne energije, vodovoda ni kanalizacije. Kišnica se sakuplja, za grijanje i kuvanje koriste se alternativni izvori energije, a život se prilagođava surovim vremenskim uslovima Atlantika.

Ipak, unutrašnjost je iznenađujuće prijatna: drveni namještaj, sto, stolice i kamin stvaraju utisak vremenske kapsule. Najzanimljiviji detalj je sauna – dokaz da se islandski običaji ne napuštaju ni na najudaljenijim mjestima.

U galeriji pogledajte kako izgleda noć u kući bez struje:

Vidi opis Bez struje, puta i komšija: Zavirite najusamljeniju kuću na svijetu i saznajte može li se posjetiti Najusamljenija kuća na svetu na Islandu Najusamljenija kuća na svetu na Islandu Najusamljenija kuća na svetu na Islandu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/YouTube/ Ryan Trahan Br. slika: 3 1 / 3 Izvor: Printscreen/YouTube/ Ryan Trahan Br. slika: 3 2 / 3 Izvor: Printscreen/YouTube/ Ryan Trahan Br. slika: 3 3 / 3 AD

Može li se posjetiti?

Teoretski – da. Praktično – veoma teško.

Ellidaej je zaštićeno područje i pristup zavisi od dozvole i vremenskih uslova. Čak i kada se do ostrva stigne brodom, iskrcavanje nije jednostavno zbog strmih litica i zahtjevnog terena.

U galleriji pogledajte kako izgleda prilaz sa broda na ostrvo:

Kuća na Ellidaeju nije dom pustinjaka niti tajno sklonište bogataša. Ona je ostatak jednog drugačijeg načina života – podsjetnik da čovjek može da pronađe mir daleko od civilizacije, ali i da takav mir ima svoju cijenu.