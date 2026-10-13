Mislite da ste ista osoba i na odmoru? Mnogi putnici bi se s tim složili, ali istraživanje kaže drugačije

Mnogi od nas se tokom odmora ponašaju drugačije nego kod kuće. Ali zašto je to tako?

Izvor: marco boldrin / Alamy / Alamy / Profimedia

Putovanja na zanimljiv način mijenjaju naše svakodnevne navike. Kada se udaljimo od rutine, obaveza i pravila koja važe kod kuće, često imamo osećaj da smo slobodniji da ostanemo duže u noćnom izlasku, potrošimo malo više novca ili prihvatimo nešto što bismo u svakodnevnom životu verovatno odbili.

Novo istraživanje pokazuje da to nije samo posljedica opuštene atmosfere na odmoru. Mnogi putnici svjesno sebi dopuštaju da se tokom putovanja ponašaju drugačije, a neki se po povratku kući čak iznenade sopstvenim postupcima.

Kompanija Hint App, koja pruža savjete na osnovu natalnih karata, sprovela je istraživanje među putnicima kako bi ispitala na koji način se njihovo ponašanje mijenja kada otputuju.

U istraživanju je učestvovalo oko 14.673 odraslih ispitanika iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Kanade, Evropske unije, Australije i Latinske Amerike. Rezultati su pokazali da čak 61 odsto ispitanih namjerno mijenja svoje ponašanje tokom putovanja u odnosu na ono kako se ponašaju kod kuće.

To je posebno zanimljivo imajući u vidu da su mnogi učesnici sebe opisali kao prilično predvidive osobe koje vole rutinu u svakodnevnom životu.

Kako putovanja mijenjaju naše ponašanje?

Dok neki ljudi ni na odmoru ne odustaju od svojih uobičajenih navika, 47 odsto ispitanika priznalo je da je tokom putovanja svjesno uradilo nešto samo zato što im je u tom trenutku djelovalo prikladno za odmor.

Pritom su znali da bi istu odluku vjerovatno odbili kada bi bili kod kuće. To ukazuje na to da tokom putovanja privremeno mijenjamo kriterijume kojima procenjujemo sopstvene odluke.

Takav pomak u ponašanju može se odnositi na najrazličitije stvari.

Na primjer, kupovina nečega što nam zapravo nije potrebno može djelovati opravdanije kada je taj predmet povezan sa mjestom koje možda više nikada nećemo posjetiti. Čak 38 odsto ispitanika reklo je da je kupilo nešto što bi inače smatrali nepotrebnim upravo zato što je taj predmet povezivalo sa uspomenom na putovanje.

Izvor: Shutterstock

Slično je i sa večernjim izlascima. Kasni odlazak u provod može nam djelovati vrijednije kada znamo da imamo samo nekoliko večeri na raspolaganju tokom odmora. Tako je 42 odsto ispitanih priznalo da je ostajalo napolju duže nego što je želilo jer nije htjelo da "protraći" veče na odmoru.

Izvor: Shutterstock

Na odmoru mijenjamo pravila, ali i dalje tražimo opravdanje

Istraživanje pokazuje da putnici, iako se ponašaju neuobičajeno, često samo zamjenjuju jedan skup očekivanja drugim.

Drugim riječima, i na odmoru pokušavamo da opravdamo vrijeme, novac i trud koje smo uložili u putovanje. Ako smo već otputovali negdje, lakše ćemo sebi objasniti zašto vrijedi ostati još malo u izlasku, kupiti nešto što nam nije potrebno ili prihvatiti iskustvo koje bismo kod kuće odbili.

Promjenu ponašanja nije uvek lako primijetiti dok se ona događa. Čak 35 odsto ispitanika reklo je da se po povratku kući iznenadilo nečim što je tokom putovanja uradilo ili na šta je pristalo.

Ipak, istraživanje ne može da odgovori na pitanje da li je naše ponašanje na odmoru zapravo autentičnija slika onoga ko smo.

Ono što rezultati sugerišu jeste da su pravila i rutine kojih se držimo kod kuće možda mnogo fleksibilniji nego što mislimo.

Za 61 odsto ljudi koji svjesno mijenjaju ponašanje tokom putovanja, odmor postaje svojevrsna dozvola da privremeno prekrše sopstvena pravila, bilo da je riječ o nepotrebnoj kupovini, još jednom piću prije odlaska u hotel ili iskustvu koje bi u svakodnevnom životu vjerovatno odbili.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)