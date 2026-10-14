Faraonova drevna tajna 14 metara ispod površine zemlje: Poslije pune dvije decenije otvorena stara grobnica

Nakon više od dvije decenije restauracije, drevna grobnica faraona Amenhotepa III ponovo je otvorena. Smještena 14 metara pod zemljom, postala je prava turistička atrakcija u Egiptu.

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Posjetioci ponovo mogu da se spuste 14 metara pod zemlju u grobnicu Amenhotepa III, jednog od najmoćnijih vladara starog Egipta, što je postalo jedna od glavnih atrakcija u uspješnoj turističkoj sezoni ove zemlje u 2026. godini. Zatvoren za javnost više od dvije decenije, ovaj 3.400 godina star lokalitet ponovo je otvoren upravo u trenutku kada je Egipat predstavio svoj zadivljujući novi Veliki egipatski muzej.

Kralj koji je vladao na vrhuncu moći Egipta

Amenhotep III je stupio na prijesto kao tinejdžer i vladao skoro 38 godina, od oko 1390. do 1350. godine prije nove ere, tokom vrhunca 18. dinastije. Njegova vladavina ostavila je za sobom hramove, palate i statue koje istoričari i danas proučavaju, a među njima su i Memnonovi kolosi u blizini Luksora, par ogromnih kamenih figura koje su nekada čuvale njegov posmrtni hram.

Ponovo otkrivena, a zatim zatečena prazna

Francuski inženjeri su prvi put locirali grobnicu 1799. godine tokom Napoleonove egipatske kampanje, a britanski arheolog Hauard Karter sproveo je kompletna iskopavanja 1915. godine. Međutim, pljačkaši su još vijekovima ranije potpuno opustošili ovu odaju. Kako je rekao Mohamed Ismail iz egipatskog Vrhovnog savjeta za antikvitete, grobnica"je pronađena prazna, jer je prethodno opljačkana". Ipak, ono što je ostalo je spektakularno: živopisne, vremenom nagrižene zidne slike nalaze se pored svetih hijeroglifa iz Knjige mrtvih, tekstova koji su imali za cilj da bezbijedno odvedu faraona u zagrobni život, dok kameni okvir ukradenog sarkofaga i dalje stoji sa očuvanim poklopcem na svom mjestu.

Dvadeset godina mukotrpne restauracije

Obnova grobnice trajala je više od 20 godina, a timovi su radili u tri faze između 2001. i 2024. godine. U saradnji egipatskih, japanskih i međunarodnih stručnjaka, koordinisanoj sa Uneskom, očišćene su i stabilizovane krhke slike koje prikazuju Amenhotepa III pored njegove kraljevske supruge, kraljice Tije. "Dvesta šezdeset stručnjaka radilo je na ovom projektu tokom 20 godina", istakla je regionalna direktorka Uneska Nurija Sanc, nazivajući to "posebnim dostignućem".

Unutar grobnog kompleksa

Hodnik dug 36 metara spušta se ka mreži od tri povezane odaje, od kojih je jedna bila namijenjena kralju, a dvije njegovim kraljicama, Tiji i Sitamun. Scene na zidovima prikazuju Amenhotepa III kako stoji među bogovima, okružen natpisima koji prizivaju vječni život, mada, za razliku od nekih grobnica u Dolini kraljeva, ova nikada nije bila u potpunosti dekorisana. Faraonova mumija više ne počiva ovdje; drevni sveštenici su je odavno premjestili radi bezbjednosti, a danas se nalazi u Nacionalnom muzeju egipatske civilizacije u Kairu, zajedno sa još 16 kraljevskih mumija.

Dragulj u udarnoj godini za Egipat

Tajming nije bio slučajan. Grobnica je ponovo otvorena u oktobru 2025. godine, samo nekoliko nedelja prije nego što je Veliki egipatski muzej u blizini piramida u Gizi svečano otvoren 1. novembra 2025. Nekoliko mjeseci nakon ulaska u 2026. godinu, taj potez se spektakularno isplaćuje: novi muzej, inače najveći na svijetu posvećen jednoj civilizaciji, tokom vikenda privlači između 20.000 i 24.000 posjetilaca dnevno i po prvi put od 1922. godine izlaže cjelokupno blago Tutankamona na jednom mjestu.

Ministarstvo turizma Egipta, koje navodi da broj dolazaka neprestano raste za oko 20 odsto godišnje, računa na znamenitosti poput grobnice Amenhotepa III kako bi pomoglo zemlji da dostigne rekordan broj posjetilaca. Za razliku od potpuno novih otkrića, ovo ponovno otvaranje oslanja se na mukotrpnu restauraciju kako bi putnicima ponudilo direktnu, zadivljujuću vezu sa zlatnim dobom Egipta.

(Mondo)