Ovo je 10 najopasnijih zemalja na svijetu u 2026. godini: Na listi su i popularne turističke destinacije

Papua Nova Gvineja, Venecuela i Haiti prednjače na listi zemalja sa najvišim indeksom kriminala u 2026. godini, a evo gdje se nalaze Indija i Pakistan.

Izvor: Shutterstock/travelview/4.murat/Nandani Bridglal/Sherkeen Alou

Uprkos brojnim naporima da se unaprijedi bezbjednost građana, kriminal, nasilje bandi i djelovanje organizovanih kriminalnih grupa i dalje predstavljaju ozbiljan problem u pojedinim dijelovima svijeta. Prema Indeksu kriminala za 2026. godinu, koji objavljuje platforma "Numbeo", na vrhu liste zemalja u kojima građani imaju najveći osjećaj nesigurnosti nalaze se Papua Nova Gvineja, Venecuela i Haiti.

Na rang-listi se nalaze države koje se suočavaju sa različitim bezbjednosnim izazovima, od oružanog nasilja i sukoba kriminalnih grupa do političke nestabilnosti i slabosti institucija. Ovaj indeks ne predstavlja zvaničnu evidenciju svih krivičnih djela, već se prvenstveno zasniva na percepciji građana o kriminalu i ličnoj bezbjednosti.

Ovih 10 zemalja se nalaze na vrhu liste:

1. Papua Nova Gvineja

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Papua Nova Gvineja zauzela je prvo mjesto na listi, a bezbjednost je posebno veliki izazov u pojedinim urbanim sredinama. U glavnom gradu Port Morsbiju i drugim gradovima stanovnici se suočavaju sa problemima poput oružanih pljački, napada i nasilja povezanog sa lokalnim kriminalnim grupama. U nekim dijelovima zemlje prisutni su i sukobi između zajednica, dok velika geografska udaljenost pojedinih naselja otežava dostupnost policije. Zbog toga se iskustvo života u glavnom gradu može znatno da se razlikuje od onog u udaljenijim područjima.

2. Venecuela

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Venecuela je godinama u centru pažnje zbog duboke ekonomske i političke krize, a posljedice se odražavaju i na pitanje bezbjednosti. Pljačke, nasilje i djelovanje kriminalnih grupa među problemima su koji su uticali na percepciju kriminala u ovoj južnoameričkoj državi. Ipak, bezbjednosna situacija nije jednaka u svim dijelovima zemlje.

3. Haiti

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Na Haitiju se bezbjednosna kriza posebno intenzivirala usljed širenja uticaja naoružanih bandi. U prijestonici Port-o-Prensu kriminalne grupe povezivane su sa otmicama, iznudama, ubistvima i napadima na ključnu infrastrukturu. Nasilje je pogodilo i svakodnevne aktivnosti stanovništva, uključujući kretanje kroz grad, pristup uslugama i mogućnost normalnog funkcionisanja. Za razliku od zemalja u kojima se kriminal uglavnom vezuje za određene gradske četvrti, na Haitiju je problem prerastao u širu krizu državne bezbjednosti.

4. Avganistan

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Avganistan je jedina azijska zemlja među prvih deset na ovoj listi. Poslije decenija rata, promjena vlasti i humanitarnih kriza, zemlja se suočava sa brojnim problemima koji utiču na osjećaj sigurnosti stanovništva. Pored kriminala, važan dio šire bezbjednosne slike čine politička ograničenja, ekonomska neizvjesnost i posljedice dugotrajnih sukoba.

5. Južnoafrička Republika

Izvor: travelview/Shutterstock

Južnoafrička Republika nalazi se među zemljama sa najvišim indeksom kriminala, a nasilna krivična djela predstavljaju dugogodišnji problem. U pojedinim gradovima posebno su izraženi oružane pljačke, ubistva i nasilje povezano sa bandama. Velike razlike u prihodima i životnim uslovima vidljive su i unutar samih urbanih sredina, zbog čega bezbjednosna situacija može značajno da varira od jedne četvrti do druge. Zemlja je poznata i po tome što se o problemu kriminala često govori u kontekstu nejednakosti i povjerenja građana u institucije.

6. Honduras

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U Hondurasu se problem kriminala dugo povezuje sa djelovanjem uličnih bandi i organizovanih grupa koje učestvuju u trgovini drogom i drugim ilegalnim poslovima. Nasilje je u pojedinim periodima bilo toliko izraženo da su određene zajednice živjele pod snažnim pritiskom kriminalnih grupa.

7. Trinidad i Tobago

Izvor: Nandani Bridglal/Shutterstock

Trinidad i Tobago, ostrvska država na Karibima, našao se na sedmom mjestu. Za razliku od destinacija koje se sa kriminalom najčešće povezuju zbog političkih sukoba, ovdje su među najizraženijim problemima nasilje vatrenim oružjem i obračuni kriminalnih grupa. Trgovina drogom i krijumčarenje dio su šireg problema organizovanog kriminala, dok se nasilje u pojedinim zajednicama odražava i na osjećaj sigurnosti stanovnika.

8. Sirija

Izvor: Sherkeen Alou/Shutterstock

Sirija se na listi nalazi nakon više od decenije rata koji je ostavio duboke posljedice po stanovništvo i funkcionisanje države. Međutim, kada je riječ o bezbjednosti, postoji razlika između klasičnog kriminala od rizika koji proizlaze iz oružanih sukoba, raseljenosti i političke nestabilnosti. U pojedinim područjima problemi uključuju krijumčarenje, otmice i aktivnosti naoružanih grupa, dok se uslovi života značajno razlikuju u zavisnosti od regiona.

9. Jamajka

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Jamajka je poznata kao turistička destinacija, ali se istovremeno suočava sa ozbiljnim problemima nasilnog kriminala. U pojedinim zajednicama sukobi bandi povezani su sa ubistvima i upotrebom vatrenog oružja, a kriminalne grupe mogu da imaju snažan uticaj na život lokalnog stanovništva. To, međutim, ne znači da je svaki dio ostrva podjednako nebezbjedan niti da se iskustvo turista nužno poklapa sa svakodnevicom ljudi koji žive u najpogođenijim područjima.

10. Gvajana

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Gvajana zatvara prvih deset zemalja na listi. Ova južnoamerička država posljednjih godina privlači pažnju i zbog razvoja privrede i naftnog sektora, ali se istovremeno suočava sa problemima povezanim sa nasilnim kriminalom i krijumčarenjem. Velike udaljenosti između naselja i razlike u dostupnosti javnih službi predstavljaju posebne izazove za pojedine dijelove zemlje. Kao i kod ostalih država na listi, nacionalni indeks ne govori da je svaki grad ili region podjednako rizičan.

Indija i Pakistan ne nalaze se među deset zemalja sa najvišim indeksom kriminala na svijetu, ali njihovi rezultati pokazuju da se percepcija bezbjednosti razlikuje i unutar istog regiona. Prema navedenim podacima Numbea za 2026. godinu, Indija ima indeks kriminala od 44,2 poena, dok se za Pakistan navodi rezultat od 42,2 poena. To su znatno niže vrijednosti od onih zabilježenih u zemljama na vrhu svjetske liste.

Vidi opis Ovo je 10 najopasnijih zemalja na svijetu u 2026. godini: Na listi su i popularne turističke destinacije U Indiji broj stanovnika stalno raste. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: sladkozaponi/Shutterstock Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: arun sambhu mishra/Shutterstock Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Sudarshan Jha/Shutterstock Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: sharad pandey/Shutterstock Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Radiokafka/Shutterstock Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Privatna arhiva Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ipak, prosječna ocjena za cijelu zemlju ne otkriva nužno kakva je situacija u pojedinačnim gradovima. U Indiji, na primjer, pojedini gradovi bilježe više vrijednosti indeksa od nacionalnog prosjeka. Slične razlike postoje i u Pakistanu, gdje se procjene bezbjednosti razlikuju u zavisnosti od grada i lokalnih okolnosti.

(MONDO)