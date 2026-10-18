Vagoni čuvenog Titovog Plavog voza ponovo idu ka moru. U luksuzu u kom su nekada uživali svjetski lideri danas možete prespavati i vi, jer su salon kola postala dio redovne linije za Bar.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Petar Stojanović

Nekada su u ovim vagonima sjedeli predsjednici, kraljice, diplomate i najmoćniji ljudi 20. vijeka, a danas u njima možete da kupite kartu, legnete u kabinu i probudite se negdje između planina, tunela i mostova na putu prema Jadranu.

Plavi voz, jedan od najprepoznatljivijih simbola nekadašnje Jugoslavije i voz kojim je Josip Broz Tito prešao više od 600.000 kilometara, ponovo je dio putničkog iskustva na pruzi prema Baru.

I to nije samo muzejska vožnja za fotografisanje.

Salon kola iz sastava Plavog voza priključuju se međunarodnim kompozicijama prema Crnoj Gori, pa putnici mogu da rezervišu kabinu i dio puta provedu u enterijeru koji je decenijama bio rezervisan za državni vrh.

Doplata za dvokrevetnu kabinu u salon kolima iznosi 20 evra, dok je doplata za jednokrevetnu 45 evra, uz odgovarajuću voznu kartu.

Koliko zapravo košta putovanje?

Ovdje je važno napraviti razliku između vozne karte i doplate za kabinu.

Karta na relaciji prema Baru zavisi od polazne stanice i razreda, dok se za korišćenje postelje plaća dodatna rezervacija. Za salon kola Plavog voza doplata je trenutno 20 evra za "dubl", odnosno dvokrevetnu kabinu, i 45 evra za "singl" kabinu.

Jednosmjerna karta od Zemuna do Bara košta 23,80 evra u drugom i 35,60 evra u prvom razredu, dok rezervacija običnog sjedišta iznosi tri evra.

To znači da istorijsko iskustvo nije rezervisano samo za turiste sa velikim budžetom - za cijenu regularne karte i doplatu za kabinu možete provesti noć u vagonima koji su nekada bili dio predsjedničkog voza.

Vidi opis Noćenje u vagonu Tita i kraljice Elizabete: Čuveni Plavi voz ponovo ide ka moru, evo koliko košta karta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 1 / 36 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 2 / 36 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 3 / 36 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 4 / 36 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 5 / 36 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 6 / 36 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 7 / 36 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 8 / 36 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 9 / 36 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 10 / 36 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 11 / 36 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 12 / 36 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 13 / 36 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 14 / 36 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 15 / 36 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 16 / 36 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 17 / 36 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 18 / 36 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 19 / 36 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 20 / 36 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 21 / 36 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 22 / 36 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 23 / 36 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 24 / 36 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 25 / 36 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 26 / 36 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 27 / 36 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 28 / 36 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 29 / 36 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 30 / 36 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 31 / 36 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 32 / 36 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 33 / 36 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 34 / 36 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 35 / 36 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 36 36 / 36 AD

Mahagoni, orah, pliš i svila - unutrašnjost je ostala gotovo netaknuta

Plavi voz nije bio zamišljen samo kao prevozno sredstvo.

Bio je pokretna rezidencija.

Njegovu unutrašnjost projektovali su arhitekte Vladeta Maksimović i Nikola Radanović, a u enterijeru su korišćeni mahagoni, kruška i orah, dok su saloni i hodnici ukrašavani intarzijama.

Vuneni tepisi, pliš, svila i elementi art dekoa činili su prostor dovoljno luksuznim da u njemu mogu da se organizuju državnički razgovori, večere i višednevna putovanja.

U kompoziciji su se nalazili predsjednički salon sa apartmanima, svečana trpezarija, kuhinja, salon za goste, restoran i spavaća kola.

Sve je bilo projektovano tako da Tito tokom putovanja praktično ne mora da prekida svakodnevne obaveze.

Sama pruga prema Baru posebna je priča.

Prolazi kroz planinske predjele, preko mostova i kroz veliki broj tunela, pa mnogi upravo putovanje vozom smatraju jednim od najljepših načina da se stigne do crnogorskog primorja.

A kada tome dodate činjenicu da dio puta možete provesti u vagonu koji izgleda gotovo isto kao prije više od pola vijeka, putovanje dobija potpuno drugačiji karakter.

U kuhinji se moglo pripremiti čak 300 obroka

Jedan od detalja koji možda najbolje pokazuje koliko je voz bio ozbiljno projektovan jeste njegova kuhinja.

U njoj je bilo moguće pripremiti do 300 obroka, a hranu su spremali vrhunski domaći i strani kuvari.

Posebno se vodilo računa i o udobnosti vožnje.

Vagoni su bili tako konstruisani i ogibljeni da se, prema podacima o Plavom vozu, iz čaša tokom putovanja nije prosipalo piće.

Drugim riječima, kada se govorilo o "salonskom vozu", to nije bila samo zgodna titula.

Njime su putovali kraljica Elizabeta, Hruščov, Brežnjev i Gandi

Tokom decenija u Plavom vozu boravile su neke od najpoznatijih političkih ličnosti 20. vijeka.

Među gostima se navode Nikita Hruščov, Leonid Brežnjev, Gamal Abdel Naser, Indira Gandi, ali i britanska kraljica Elizabeta II, princ Filip i princeza Ana, kao i brojni drugi državnici i članovi kraljevskih porodica.

Tito je ovim vozom putovao kroz Jugoslaviju, ali i van njenih granica - prema Francuskoj, Austriji, Poljskoj, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Grčkoj i tadašnjem Sovjetskom Savezu.

Procjene govore o više od 600.000 pređenih kilometara.

Plavi voz bio je i posljednji Titov voz

Plavi voz vezan je i za jedan od najsnažnijih prizora jugoslovenske istorije.

Nakon Titove smrti 1980. godine, upravo njime je njegovo tijelo prevezeno iz Ljubljane u Beograd, gdje je potom sahranjen u Kući cvijeća.

Tako je voz koji je decenijama služio za državne posjete, protokol i putovanja postao dio i posljednjeg putovanja čovjeka zbog kojeg je prvobitno i napravljen.

Danas možete i samo da ga obiđete

Ako vam put do Bara nije u planu, Plavi voz moguće je upoznati i drugačije.

Kompozicija se koristi u turističke i komercijalne svrhe, a pojedina kola ili cio voz mogu se iznajmljivati za događaje, snimanja, sastanke i druge prilike.

Postoje i organizovane posjete, pa je ovo danas istovremeno i istorijski eksponat i prostor koji još živi.

I možda je upravo to najzanimljiviji dio priče.

Nekada je običnom čovjeku bilo gotovo nezamislivo da zakorači u vagon kojim su putovali Tito, kraljica Elizabeta i najveći državnici tog vremena.

Danas možete da kupite kartu, rezervišete krevet i provedete noć u njemu dok voz ponovo ide prema moru.

(Ona.rs/MONDO)