Prije se ovdje proizvodila so, a danas dolaze turisti da se kupaju: Ne možete da potonete, a niste u Mrtvom moru

Pedra de Lume je bila važna industrijska lokacija i izvozila je hiljade tona soli, a danas privlači turiste koji plutaju u slanim lagunama unutar kratera ugašenog vulkana.

Izvor: Youtube/Adventures with The Muly's/Screenshot

Na ostrvu Sal, koje pripada Zelenortskom arhipelagu, nalazi se neobična prirodna atrakcija koja spaja industrijsku istoriju i turizam. Nekada je ovo mjesto bilo poznato po proizvodnji i izvozu soli, a danas privlači posjetioce koji žele da iskuse plutanje u izuzetno slanoj vodi, i to unutar kratera ugašenog vulkana.

Riječ je o solani Pedra de Lume, smještenoj na sjeveroistočnom dijelu ostrva Sal. Ono što je čini posebnom jeste činjenica da se nalazi u krateru ugašenog vulkana, na oko 39 metara nadmorske visine. Prostor od približno 40 hektara ispunjen je slanim lagunama različitih boja, pa prizor na prvi pogled podsjeća na neki drugi svijet.

Od industrije soli do turističke atrakcije

Istorija ovog mjesta seže u kraj 18. vijeka, kada je trgovac Manuel Antonio Martins pokrenuo organizovanu eksploataciju soli. Njegov dolazak sa porodicama sa ostrva Boa Vista i porobljenim ljudima sa zapadne afričke obale označio je početak razvoja naselja Pedra de Lume.

So je u narednim decenijama postala jedan od najvažnijih proizvoda ostrva. Brodovi iz različitih dijelova svijeta, naročito iz Brazila, dolazili su da preuzmu dragocjeni teret koji je tada nazivан "bijelo zlato". U najuspješnijem periodu izvoz je dostizao čak 30.000 tona godišnje.

Kako bi se olakšao transport, izgrađena je posebna infrastruktura, uključujući tunel kroz zid kratera, luku i željezničke sisteme. Posebno zanimljiv detalj iz istorije ovog mjesta jeste žičara duga oko 1.100 metara, postavljena 1921. godine, kojom se so prevozila iz kratera do luke.

Industrija je vremenom izgubila nekadašnji značaj, između ostalog zbog promjena na izvoznim tržištima. Danas se so i dalje proizvodi u manjim količinama, prvenstveno za kozmetičke proizvode i talasoterapiju, dok je nekadašnji industrijski kompleks postao jedna od prepoznatljivih turističkih atrakcija ostrva.

Turisti danas plutaju u krateru ugašenog vulkana

Ono što Pedra de Lume danas čini posebno privlačnim jeste mogućnost kupanja u slanim lagunama. Zbog velike koncentracije soliu vodi, posjetioci mogu gotovo bez napora da plutaju na površini, slično kao u poznatom Mrtvom moru. Voda i naslage soli stvaraju neobičan mozaik bijelih, crvenih, narandžastih, plavih i ljubičastih nijansi, što dodatno doprinosi nesvakidašnjem izgledu čitavog predjela.

Zbog svoje istorijske, prirodne i kulturne vrijednosti, Pedra de Lume je proglašen za nacionalno prirodno, istorijsko i kulturno naslijeđe Zelenortskih ostrva, a od 2016. godine nalazi se i na Uneskovoj preliminarnoj listi kandidata za svjetsku baštinu. Tako je mjesto koje je nekada živjelo od proizvodnje i izvoza soli danas postalo turistička destinacija u kojoj posjetioci mogu da uživaju u neobičnom prirodnom fenomenu, ali i da upoznaju dio istorije ostrva Sal.

(Mondo)