Otkrijte bajkovito selo Nimfeo u Grčkoj, idealnu zimsku destinaciju sa bogatom istorijom i prelijepim prirodnim okruženjem.
Kad god se pomene Grčka, gotovo je nemoguće ne pomenuti more, plaže i ljetni provod, koji privlače brojne turiste. Uprkos tome, u pitanju je zemlja koja se može pohvaliti i nekim veoma zanimljivim zimskim destinacijama, s obzirom na to da Grčka krije mnogo više od mora i ostrva.
Nekada poznato po slovenskom nazivu Neveska, planinsko selo Nimfeo u Grčkoj teritorijalno pripada regiji Zapadna Makedonija.
Ne naročito veliko po površini, krije bogatu i dugu istoriju, ali i značajno kulturno-istorijsko i arhitektonsko nasljeđe. Upravo iz tog razloga nalazi se pod zaštitom grčkog Ministarstva kulture, kako bi se očuvalo autentično arhitektonsko nasljeđe Nimfea.
Nestvarno okruženje
Nedaleko od grada Florine i Prespanskog jezera, na nadmorskoj visini od 1.350 metara, nalazi se Nimfeo. Blizina grada Kastorije, prepoznatljivog po fascinantnom jezeru i brojnim crkvama, ali i očuvanom starom gradskom jezgru, čini ga odlično pozicioniranim.
Iako je Nimfeo lijepo obići i tokom drugih perioda godine, zimi ovo planinsko selo podsjeća na bajku. Tome posebno doprinosi činjenica da je okruženo bukovim i hrastovim šumama, kao i prostranim livadama, koje upotpunjuju ljepotu ovog predjela.Izvor: Shutterstock
Selo bogatih i vrijednih ljudi
Iako danas u njemu ima tek nekoliko desetina stalnih stanovnika, Nimfeo je nekada bilo izuzetno bogato planinsko selo.
Posebno značajan bio je period između 17. i 19. vijeka, koji se nerijetko opisuje kao zlatno doba njegove istorije. U to vrijeme su se seljani bavili obradom srebra, ali i zlata, čije su predmete obično izrađivali noću. Zime su na ovom području prilično oštre, pa su tadašnji stanovnici, čini se, imali dovoljno vremena da se posvete izradi srebrnih i zlatnih predmeta, koje su kasnije prodavali i tako sticali značajno materijalno bogatstvo.
Mnogi od njih su, kada bi došlo proljeće, kretali put drugih gradova širom tadašnjeg Osmanskog carstva. Tokom tih putešestvija stizali su i do Beograda, Carigrada i drugih gradova.
Kako su se bogatili, tako su pokušavali da pronađu i druge izvore prihoda, što je neke od njih dovelo i do trgovine duvanom.
Zavirite u bajkovito grčko selo Nimfeo u našoj galeriji:
Bajkovito selo u Grčkoj je idealna zimska destinacija: Kamene planinske kućice kao sa razglednice
Selo Nimfeo u Grčkoj
Selo Nimfeo, Grčka
Selo Nimfeo u Grčkoj
Selo Nimfeo u Grčkoj
Selo Nimfeo u Grčkoj
Selo Nimfeo u Grčkoj
Selo Nimfeo u Grčkoj
Upravo taj trenutak smatra se značajnom prekretnicom, jer im je donio veliku materijalnu dobit, zahvaljujući kojoj su izgrađene mnoge građevine, očuvane do današnjih dana, koje Nimfeo čine tako zanimljivim.
ona.rs/ Sensa