Otkrijte bajkovito selo Nimfeo u Grčkoj, idealnu zimsku destinaciju sa bogatom istorijom i prelijepim prirodnim okruženjem.

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Kad god se pomene Grčka, gotovo je nemoguće ne pomenuti more, plaže i ljetni provod, koji privlače brojne turiste. Uprkos tome, u pitanju je zemlja koja se može pohvaliti i nekim veoma zanimljivim zimskim destinacijama, s obzirom na to da Grčka krije mnogo više od mora i ostrva.

Nekada poznato po slovenskom nazivu Neveska, planinsko selo Nimfeo u Grčkoj teritorijalno pripada regiji Zapadna Makedonija.

Ne naročito veliko po površini, krije bogatu i dugu istoriju, ali i značajno kulturno-istorijsko i arhitektonsko nasljeđe. Upravo iz tog razloga nalazi se pod zaštitom grčkog Ministarstva kulture, kako bi se očuvalo autentično arhitektonsko nasljeđe Nimfea.

Nestvarno okruženje

Nedaleko od grada Florine i Prespanskog jezera, na nadmorskoj visini od 1.350 metara, nalazi se Nimfeo. Blizina grada Kastorije, prepoznatljivog po fascinantnom jezeru i brojnim crkvama, ali i očuvanom starom gradskom jezgru, čini ga odlično pozicioniranim.

Iako je Nimfeo lijepo obići i tokom drugih perioda godine, zimi ovo planinsko selo podsjeća na bajku. Tome posebno doprinosi činjenica da je okruženo bukovim i hrastovim šumama, kao i prostranim livadama, koje upotpunjuju ljepotu ovog predjela.

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Selo bogatih i vrijednih ljudi

Iako danas u njemu ima tek nekoliko desetina stalnih stanovnika, Nimfeo je nekada bilo izuzetno bogato planinsko selo.

Posebno značajan bio je period između 17. i 19. vijeka, koji se nerijetko opisuje kao zlatno doba njegove istorije. U to vrijeme su se seljani bavili obradom srebra, ali i zlata, čije su predmete obično izrađivali noću. Zime su na ovom području prilično oštre, pa su tadašnji stanovnici, čini se, imali dovoljno vremena da se posvete izradi srebrnih i zlatnih predmeta, koje su kasnije prodavali i tako sticali značajno materijalno bogatstvo.

Mnogi od njih su, kada bi došlo proljeće, kretali put drugih gradova širom tadašnjeg Osmanskog carstva. Tokom tih putešestvija stizali su i do Beograda, Carigrada i drugih gradova.

Kako su se bogatili, tako su pokušavali da pronađu i druge izvore prihoda, što je neke od njih dovelo i do trgovine duvanom.

Zavirite u bajkovito grčko selo Nimfeo u našoj galeriji:

Vidi opis Bajkovito selo u Grčkoj je idealna zimska destinacija: Kamene planinske kućice kao sa razglednice Selo Nimfeo u Grčkoj Selo Nimfeo, Grčka Selo Nimfeo u Grčkoj Selo Nimfeo u Grčkoj Selo Nimfeo u Grčkoj Selo Nimfeo u Grčkoj Selo Nimfeo u Grčkoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 7 / 7

Upravo taj trenutak smatra se značajnom prekretnicom, jer im je donio veliku materijalnu dobit, zahvaljujući kojoj su izgrađene mnoge građevine, očuvane do današnjih dana, koje Nimfeo čine tako zanimljivim.

ona.rs/ Sensa