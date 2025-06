Brutalna serija na Netfliksu "The Keepers" ima ocjenu 97%: Toliko je uznemirujuća da neki nisu pogledali do kraja

Seriju "The Keepers" zasnovanu na istinitoj priči gledaoci su nazvali "apsolutnim remek-delom".

Gledaoci Netfliksa ostali su zatečeni krimi mini-serijom po istinitom događaju, "The Keepers", koja je dobila gotovo savršene ocjene. S obzirom na to da Netfliks nudi hiljade naslova, nije čudno što neki dragulji ponekad promaknu široj publici.

Jedan od takvih je ova dokumentarna serija u sedam dijelova, koju su gledaoci nazvali "apsolutnim remek-djelom".

Neki nisu mogli da je pogledaju do kraja

Radnja smještena u Sjedinjenim Američkim Državama, prati priču o potresnom, nerješenom ubistvu koje je šokiralo grad Baltimor. Toliko je uznemirujuća da su neki gledaoci priznali da nisu mogli da izdrže do kraja. Za one koji jesu, njen utisak ostao je duboko urezan dugo nakon završne špice - čak i godinama nakon premijere 2017. godine.

Serija istražuje ubistvo sestre Keti Cesnik iz 1969. godine, voljene časne sestre i učiteljice iz Baltimora. Tijelo 26-godišnje Keti pronađeno je dva mjeseca nakon njenog nestanka, ali slučaj je ubrzo pao u zaborav, sve do nekoliko decenija kasnije, kada su uznemirujuća otkrića ponovo iznijela priču na svjetlo dana.

The Keepers serija časna sestra koja je ubijena

Devedesetih godina, bivša učenica poznata samo kao Džejn Doe javno je progovorila o potresnom se*sualnom zlostavljanju koje je pretrpjela od školskog vjerskog službenika.Još šokantnije, tvrdila je da joj je neko pokazao tijelo sestre Keti i zaprijetio da ćuti.

Moguća zavjera koja traje decenijama

Njeno svjedočenje, zajedno sa iskazima drugih žrtava i svedoka, stvorilo je zastrašujuću sliku sistematskog zlostavljanja i ćutanja. Uprkos sve većim dokazima, niko nikada nije odgovarao.

Van Baltimora, priča je jedva dospjela na naslovnice. Međutim, kroz snažne intervjue sa preživelima, novinarima i građanima koji nisu želeli da istina umre, Netfliksova serija istražuje moguću zavjeru koja traje decenijama.

Na Redditu je jedan korisnik društvenih mreža tražio preporuke za seriju koja će ga "ostaviti bez reči, šokirati i oboriti s nogu", a mnogi su mu preporučili upravo mini-seriju "The Keepers".

"Potresla me do srži"

"Kao zaljubljenik u 'true crime' žanr, smatram je apsolutnim remek-djelom. Brutalna je, ali izvrsno napravljena“, "Gledam mnogo 'true crime' sadržaja i nisam mogla da završim 'The Keepers'", "Vrlo malo dokumentaraca, ako ih uopšte ima osim ovog, me je toliko pogodilo. Ova serija me je doslovno šokirala do srži. To je dokumentarac koji morate pogledati", pisali su.

"Ova mi živi u glavi bez stanarine. Potresla me do kosti", napisala je jedna gledateljka, dok je druga rekla da joj je to prvi dokumentarac u životu koji je izazvao "pravi jumpscare".

"Jedna od najjezivijih dokumentarnih serija"

Serija je skupila impresivnih 97% na Rotten Tomatoesu prema kritikama, a više od 250 gledatelja dalo joj je prosečnu ocjenu od 93%.

"Od izlaska 2017. godine, 'The Keepers' mi je u top 5 dokumentaraca. Sjajno ispričano, sa vrhunskom produkcijom", napisao je jedan korisnik, a drugi se složio: "Jedna od najjezivijih dokumentarnih serija koje su izašle u posljednje vrijeme, i emocionalno izuzetno snažna."

Svih sedam epizoda serije "The Keepers" dostupno je za gledanje na Netfliksu.

