"Nepoznat broj" na Netfliksu: Dokumentarac koji je šokirao gledaoce širom svijeta

Autor Nikolina Damjanić
0

Novi Netfliksov dokumentarac "Unknown Number: The High School Catfish" danima je među najgledanijim filmovima, ali i glavna tema na mrežama.

film.JPG Izvor: Netflix

Dokumentarac je premijerno objavljen na Netflixu 28. avgusta 2024. godine i odmah privukao veliku pažnju javnosti.

Film prati slučaj iz malog mjesta Bil Siti u američkoj saveznoj državi Mičigen, gdje je srednjoškolka Lorina Likari godinama dobijala uvredljive i prijeteće poruke. Anonimni napadač slao joj je stotine poruka, uključujući i eksplicitne sadržaje i pozive na samoubistvo, a meta je bio i njen tadašnji dečko Oven Mkeni.

Upozorenje: Spojleri u nastavku teksta

Nakon istrage u koju se uključio i FBI, otkriveno je da iza poruka ne stoji nepoznati haker ili školski neprijatelj – već Lorina majka, Kendra Likari. Godinama je pomoću aplikacija i lažnih profila progonila sopstvenu kćerku i njenog dečka.

Kendra je 2023. priznala krivicu za uznemiravanje maloljetnog djeteta i osuđena je na kaznu zatvora od 19 mjeseci do 5 godina, ali je 2024. puštena uz uslovni nadzor do 2026. godine.

Dokumentarac kroz intervjue sa žrtvama, policijom i samom Kendrom prikazuje šokantnu priču o digitalnom nasilju, izdaji i povjerenju koje se ruši unutar porodice.

Šta kažu recenzije

Kritičari dokumentarac opisuju kao „jeziv, potresan i nemoguće ga je prestati gledati“. Naglašava se da film ne štedi gledaoce od brutalnih detalja – od eksplicitnih uvreda do šokantnih trenutaka kada se otkriva identitet počinioca. Common Sense Media upozorava roditelje da dokumentarac obiluje grafičkim opisima i nasilnim sadržajem, pa nije pogodan za mlađe gledaoce.

Posljedice slučaja

Kendra Likari je 2023. priznala krivicu za uznemiravanje maloljetne osobe. Osuđena je na kaznu od 19 mjeseci do 5 godina zatvora, ali je 2024. puštena uz uslovni nadzor do 2026.

Nakon hapšenja, Lorinin otac Šon dobio je puno starateljstvo. Lorina danas ima 18 godina i planira da studira kriminologiju. Odnos s majkom ostaje napet, ali ne isključuje mogućnost pomirenja u budućnosti.

Kloi Vilson, drugarica koju su prvobitno nepravedno osumnjičili, oslobođena je svake sumnje i danas studira i igra odbojku.

Zašto vrijedi pogledati

Ovaj dokumentarac pokazuje kako digitalno nasilje može doći iz najmračnijih i najneočekivanijih izvora – čak i iz porodice. Kroz intervjue sa žrtvama, policijom i samom Kendrom Likari, priča dobija potresnu dimenziju koja gledaoce tjera da se zapitaju: koliko zapravo poznajemo ljude najbliže sebi?

(MONDO)

Tagovi

film netflix

