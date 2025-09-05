"Nepoznat broj" na Netfliksu: Dokumentarac koji je šokirao gledaoce širom svijeta

Novi Netfliksov dokumentarac "Unknown Number: The High School Catfish" danima je među najgledanijim filmovima, ali i glavna tema na mrežama.
Dokumentarac je premijerno objavljen na Netflixu 28. avgusta 2024. godine i odmah privukao veliku pažnju javnosti.
Film prati slučaj iz malog mjesta Bil Siti u američkoj saveznoj državi Mičigen, gdje je srednjoškolka Lorina Likari godinama dobijala uvredljive i prijeteće poruke. Anonimni napadač slao joj je stotine poruka, uključujući i eksplicitne sadržaje i pozive na samoubistvo, a meta je bio i njen tadašnji dečko Oven Mkeni.
Upozorenje: Spojleri u nastavku teksta
Nakon istrage u koju se uključio i FBI, otkriveno je da iza poruka ne stoji nepoznati haker ili školski neprijatelj – već Lorina majka, Kendra Likari. Godinama je pomoću aplikacija i lažnih profila progonila sopstvenu kćerku i njenog dečka.
Kendra je 2023. priznala krivicu za uznemiravanje maloljetnog djeteta i osuđena je na kaznu zatvora od 19 mjeseci do 5 godina, ali je 2024. puštena uz uslovni nadzor do 2026. godine.
Dokumentarac kroz intervjue sa žrtvama, policijom i samom Kendrom prikazuje šokantnu priču o digitalnom nasilju, izdaji i povjerenju koje se ruši unutar porodice.
Šta kažu recenzije
Kritičari dokumentarac opisuju kao „jeziv, potresan i nemoguće ga je prestati gledati“. Naglašava se da film ne štedi gledaoce od brutalnih detalja – od eksplicitnih uvreda do šokantnih trenutaka kada se otkriva identitet počinioca. Common Sense Media upozorava roditelje da dokumentarac obiluje grafičkim opisima i nasilnim sadržajem, pa nije pogodan za mlađe gledaoce.
Posljedice slučaja
Kendra Likari je 2023. priznala krivicu za uznemiravanje maloljetne osobe. Osuđena je na kaznu od 19 mjeseci do 5 godina zatvora, ali je 2024. puštena uz uslovni nadzor do 2026.
Nakon hapšenja, Lorinin otac Šon dobio je puno starateljstvo. Lorina danas ima 18 godina i planira da studira kriminologiju. Odnos s majkom ostaje napet, ali ne isključuje mogućnost pomirenja u budućnosti.
Kloi Vilson, drugarica koju su prvobitno nepravedno osumnjičili, oslobođena je svake sumnje i danas studira i igra odbojku.
Zašto vrijedi pogledati
Ovaj dokumentarac pokazuje kako digitalno nasilje može doći iz najmračnijih i najneočekivanijih izvora – čak i iz porodice. Kroz intervjue sa žrtvama, policijom i samom Kendrom Likari, priča dobija potresnu dimenziju koja gledaoce tjera da se zapitaju: koliko zapravo poznajemo ljude najbliže sebi?
