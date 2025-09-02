Lista 10 najboljih komedija u posljednjih 30 godina: Uz ove filmove ćete sigurno plakati od smijeha

Ljubitelji komedije uživaće uz ova ostvarenja. Bilo da ih gledate prvi put ili iznova, ovi filmovi garantuju dobru zabavu.

Komedija je oduvijek bila jedan od najpopularnijih i najsvestranijih filmskih žanrova. Malo šta može da se uporedi sa čistom radošću koju pruža film koji nasmije od početka do kraja. Svaka generacija imala je svoje omiljene komedije, ali posljednje tri decenije bile su posebno bogate naslovima koji su obilježili ovaj žanr. Od bioskopskih hitova do kultnih klasika, mnogi od tih filmova danas se smatraju nekima od najsmešnijih ikada snimljenih. U nastavku donosimo listu deset najboljih komedija u posljednjih 30 godina prema izboru portala Collider.

10. Mamurluk (2009)

Priča o burnoj noći u Las Vegasu i potrazi za nestalim mladoženjom jedan je od najpoznatijih komičnih zapleta savremenog filma. Mamurluk prati trojicu prijatelja koji pokušavaju da rekonstruišu šta se dogodilo one noći kada su se napili. Film nosi snagu zahvaljujući urnebesnim interpretacijama Eda Helmsa, Bredlija Kupera i Zaka Galifijanakisa. Iako nastavci nisu ponovili uspjeh originala, prvi film ostao je savremeni klasik.

9. Svi su ludi za Meri (1999)

Jedan od najvećih hitova braće Fareli započeo je novu eru komedija za odrasle. Iako se temelji na romantičnom zapletu, film se izdvaja šokantnim i provokativnim humorom. Kameron Dijaz je u glavnoj ulozi stekla svetsku slavu, a film je pokazao da i najneočekivanije šale mogu izazvati salve smijeha.

8. Američka fikcija (2023)

Ova satirična komedija donosi priču o piscu Monku, kojeg tumači Džefri Rajt. Umoran od klišea koje izdavači nameću prilikom prikazivanja crnačkih likova, Monk iz šale piše loš roman prepun stereotipa. Na njegovo iznenađenje, knjiga postaje ogroman hit. Film na duhovit i britak način secira savremenu kulturu i pokazuje da su apsurdi današnjeg društva savršen materijal za smijeh.

7. Tropska grmljavina (2008)

Film se podsmijeva Holivudu i problemima filmske industrije kroz pretjerani humor i parodiju. Ben Stiler, Robert Dauni Džunior, Džek Blek i Tom Kruz čine jednu od najupečatljivijih komičnih postava u istoriji filma. Spoj divljih akcionih scena i satiričnih komentara na račun filmske industrije obezbijedio je Tropskoj grmljavini mesto među nezaboravnim komedijama.

6. Najljepši pas na izložbi (2000)

Kristofer Gest, majstor lažnih dokumentaraca, u ovom filmu donosi priču o ekscentričnim vlasnicima pasa na prestižnoj izložbi. Svaki lik unosi sopstvene apsurde i komične momente, a stil koji ozbiljno prikazuje njihove neobične živote stvara niz urnebesnih situacija. Film predstavlja jedan od vrhunaca žanra tzv. "mokjumentarija“.

5. Voditelj uzvraća udarac (2004)

Vil Ferel i reditelj Adam Mekej donose satiru o televizijskim vijestima iz 70-ih godina. Likovi su otkačeni, situacije apsurdne, a dijalozi nezaboravni. Voditelj uzvraća udarac postao je kultni klasik 21. veka i film prepun citata koji i danas izazivaju smijeh.

4. Kako dobiti nogu (1999)

"Kako dobiti nogu" pokazuje da se i u monotoniji kancelarijskog života može pronaći mnogo humora. Ova komedija koja satiriše korporativnu kulturu i donosi situacije sa kojima se mnogi mogu poistovetiti postala je simbol otpora dosadnoj svakodnevici. Izvedbe Rona Livingstona, Dženifer Aniston i Gerija Kola zaslužne su za njegovu trajnu popularnost.

3. Borat (2006)

Saša Baron Koen u ulozi Borata stvorio je komediju koja spaja mokjumentari i satiru. Film šokira, nasmejava i razotkriva skrivene predrasude američkog društva. Borat je postao globalni fenomen i jedno od najuticajnijih komičnih ostvarenja 2000-ih.

2. Djeveruše (2011)

Film je preokrenuo trend muških komedija i pokazao da ženska glumačka postava može ponuditi jednako urnebesno i divlje iskustvo. "Djeveruše" spajaju humor i emocije, a scene poput masovnog trovanja hranom postale su antologijske. Melisa Mekeri posebno se istakla nezaboravnom izvedbom.

1. Veliki Lebovski (1998)

Remek-djelo braće Kon nije samo komedija, već i film koji je oblikovao jednu generaciju. Džef Bridžis u ulozi Dudea donosi opušten i karizmatičan pristup koji film čini bezvremenim. Iako ga neki smatraju običnom "stoner" komedijom, Veliki Lebovski daleko nadilazi taj okvir. Nezaboravni dijalozi i jedinstven stil učinili su ga jednim od najomiljenijih i najcitiranijih filmova svih vremena.

