Stiže druga sezona jedne od najboljih triler serija na Netfliksu: Ima ocjenu 100 %, Srpkinja briljirala u glavnoj ulozi

Ukoliko spadate u one kojima je legla serija "The Chestnut Man" ("Kastanjemanden"), stižu sjajne vijesti - uskoro kreće sa prikazivanjem druga sezona

Izvor: pritnscreen/youtube/ TrailerXStream

Ako ste tip osobe koja obožava dobru krimić i triler, a još niste dali šansu seriji "The Chestnut Man", grdno ste pogriješili! Danski triler na Netfliksu je prilikom premijere 2021. godine prošao ispod radara nekih gledalaca, ali oni koji su ga otkrili – nisu prestali da pričaju o njemu.

Kritičari su ga hvalili, publika ga je nazvala "serijom koja se mora pogledati u cugu", a na Rotten Tomatoes-u je dobio savršenu ocjenu - 100 %.

Podsjetimo, prva sezona ima svega šest epizoda i lagana je za gledanje – mada "lako" možda nije najbolja riječ za ovako mračnu priču. Zasnovana na bestseleru Sjerena Sveistrupa, a serija odmah uvodi gledaoce u jezivi slučaj ubistva, koji postaje sve zamršeniji kako priča odmiče.

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Zašto je "The Chestnut Man" poseban?

Radnja je smještena u Kopenhagenu i počinje pronalaskom tijela mlade žene kojoj je odsečena ruka. Jedini trag na mjestu zločina je mala figura napravljena od kestena. Detektivi Naija Tulini (glumica srpskog porijekla Danica Ćurčić) i Mark Hes (Mikel Be Følsgaard) dobijaju zadatak da istraže slučaj, ali ono što djeluje kao "samo" stravično ubistvo ubrzo prerasta u mnogo širu priču – povezanu sa politikom i starim slučajem nestale osobe.

Izvor: Netflix/Youtube

Privlačnost serije ne leži samo u domišljatom zapletu. Poput najboljih nordijskih noar drama, "The Chestnut Man" se ne oslanja isključivo na tragove i ispitivanja, već istražuje gubitak, krivicu i traumu. Figurice od kestena, u početku nevine i dječije, pretvaraju se u zastrašujuće simbole nasilja u središtu slučaja.

Pogledajte trejler:

The Chesnut Man Izvor: YouTube

Upravo spoj surovog kriminalističkog materijala i ljudske tragedije drži gledaoce prikovanima za ekran, zbog čega se serija i dalje preporučuje i tri godine nakon premijere. Nije u pitanju samo hvatanje ubice – već i ožiljci koje nasilje ostavlja, čak i kada se slučaj zvanično zatvori.

Druga sezona je već u pripremi

Prva sezona obuhvatila je čitav Sveistrupov roman, pa su fanovi sumnjali da li će ikada biti nastavka. Međutim, Netfliks je potvrdio novu seriju pod nazivom "Count to One, Count to Two". Iako neće biti direktan nastavak, u njoj se ponovo pojavljuju Danica Ćurčić i Mikel Be Følsgaard kao Tulini i Hes, zajedno sa Sofi Grabøl iz serije "The Killing". Ovoga puta, radnja se fokusira na davno neriješeno ubistvo tinejdžerke – još jednu priču koja istražuje najmračnije strane Danske.

Premijera nove serije očekuje se tek 2026. godine, što novim gledaocima daje dovoljno vremena da pogledaju prvu sezonu. Za one koji su je već gledali 2021, ovo je više nego savršena prilika za reprizu.

"The Chestnut Man" pokazuje da nije potrebna gomila sezona da bi se ispričala napeta i nezaboravna priča. A saznanje da ćemo ponovo gledati Tulini i Hesa čini iščekivanje nastavka još uzbudljivijim!

