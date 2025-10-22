7 horor serija na Netfliksu zbog kojih ćete vrištati od straha: Jezivi zapleti koji se gledaju sa upaljenim svjetlom

Ukoliko vam se gledaju dobre horor serije, izdvojili smo sedam najboljih koje se izdvajaju od svega drugog na sceni.

Izvor: printscreen/youtube/netflix, printscreen/youtube/Rotten Tomatoes TV

Pronaći zaista dobru horor seriju nerijetko je gotovo nemoguć posao. Za razliku od trilera gdje mogu da se "proberu" dobri naslovi, kada je riječ o hororima, tvorci nerijetko zakažu, oslanjajući se na izlizane priče i "jump-scare" momente koji su prevaziđeni.

via GIPHY

Ipak, izuzetaka ima, a i neke najave djeluju više nego obećavajuće poput "It: Welcome to Derry", koju ne možemo da dočekamo.

No, ukoliko tražite nešto da "ubijete vrijeme", pre silnih premijera koje nas čekaju od kraja oktobra, a raspoloženi ste za dobre misterije i horore, izdvojili smo sedam naslova sa Netfliksa koji će vas definitivno držati prikovanim za ekrane.

1. "The Midnight Club" (2022)

THE MIDNIGHT CLUB Izvor: YouTube

Na prvom mjestu je jedan od naših najvećih favorita. Ova serija definitivno je vrijedna gledanja, i vjerujte nam na riječ da ćete biti gladni nastavka. "The Midnight Club" prati grupu teško bolesnih tinejdžera koji su smještenu u misteriozni dom gdje svake noći pričaju jezive priče — ali uskoro postaje jasno da se neke od njih možda zaista dešavaju. Granica između života i smrti, mašte i stvarnosti, potpuno se briše. Iza svega stoji majstor horora Majk Flanagan, pa očekujte napetost, emocije i dozu filozofije o životu i smrti.

Zašto gledati: Kombinuje horor i dramu na topao, ali jezivo efektan način — i tjera vas da razmišljate dok se istovremeno ježite sve vrijeme zbog okolnosti i mračnih momenata. Inače, ova serija uvrštena je u Ginisovu knjigu rekorda nakon što je po broju jezivih scena u prvoj epizodi nadmašila sve do sada snimljene.

2. "Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities" (2022)

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities Izvor: YouTube

Giljermo del Toro, kralj mračne mašte, okupio je poznate režisere kako bi svako ispričao po jednu sablasnu priču iz njegovog “kabinetа čudesa". Svaka epizoda je drugačiji svijet — od viktorijanskih noćnih mora do modernih košmara. Vizuelno predivno, a tematski uznemirujuće.

Zašto gledati: Svaka epizoda je mala umjetnička horor poslastica — originalna, napeta i puna one del Torove prepoznatljive estetike koja spaja ljepotu i strah.

3. "Brand New Cherry Flavor" (2021)

Brand New Cherry Flavor: Limited Series | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Mladu rediteljku Lisu, željnu uspjeha u Holivudu, izdaje moćni producent — ali umjesto osvete na klasičan način, ona se okreće mračnoj magiji. Sve što slijedi je luda, halucinogena vožnja kroz svijet prokletstava, mačaka i krvavih vizija.

Zašto gledati: Ovo je horor koji je istovremeno groteskan, se*si i potpuno nepredvidiv — kao da su Dejvid Linč i Kventin Tarantino zajedno režirali noćnu moru.

4. "The Haunting of Bly Manor" (2020)

The Haunting of Bly Manor Official Trailer Izvor: YouTube

Ovo je takođe jedan od naših favorita, zajedno sa "The Haunting of Hill House". Priča počinje tako što mladu guvernantu unajmljuju da brine o dvoje djece u prelijepom engleskom dvorcu — ali kuća krije mračne tajne i duhove prošlosti koji ne miruju. Iako ima jezivih scena, ovo je i dirljiva priča o ljubavi, gubitku i oproštaju.

Zašto gledati: Ova priča je u isto vrijeme i potresna i zastrašujuća — savršen spoj gotičke romantike i suptilnog horora.

5. "Marianne" (2019)

Marianne Izvor: YouTube

Francuska horor serija o književnici koja otkriva da su likovi iz njenih knjiga oživjeli — i da je zla vještica Marian stvarna. Njena noćna mora prerasta u opasnu stvarnost dok pokušava da spase sebe i svoje najbliže.

Zašto gledati: Ovo je jedan od najstrašnijih evropskih horora posljednjih godina — uz atmosferu koja vas podseća na "Egzorcistu" i "It".

6. "The Haunting of Hill House" (2018)

The Haunting Of Hill House, trejler Izvor: YouTube

Porodica koja je odrasla u ukletoj kući suočava se sa traumama iz djetinjstva kada se nakon mnogo godina ponovo okupe. Duhovi koje su mislili da su ostavili iza sebe možda nikada nisu otišli. Serija maestralno spaja horor sa dubokom porodičnom dramom.

Zašto gledati: Moderni horor klasik — istovremeno zastrašujuća, potresna i prelijepo režirana.

7. "Midnight Mass" (2021)

Midnight Mass Izvor: YouTube

Na izolovanom ostrvu, dolazak harizmatičnog sveštenika donosi niz čuda... ali i nešto mnogo mračnije. Stanovnici ubrzo shvataju da vjera i užas mogu ići ruku pod ruku.

Zašto gledati: Postavlja teška pitanja o vjeri, spasenju i smrti — dok vas istovremeno drži u napetosti i ostavlja bez daha.