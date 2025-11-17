Najgledaniji filmovi: Netflix objavio listu, na prvom mjestu ostvarenje koje svi žestoko kritikuju

Striming servis objavio listu 10 najgledanijih filmova za novembar

Striming servis Netflix objavio je listu najgledanijih filmova u novembru mjesecu. Iako se na listi nalazi i jedno ostvarenje koje je čak 147 dana na servisu, na prvom mjestu se nalazi film koji je zaradio ovacije na Filmskom festivalu u Veneciji, ali i "popio kritike" nakon prikazivanja.

10. Ballad of a small player

Usred blistavih kazina Makaa, kockar koji beži od svoje prošlosti — i svojih dugova — postaje opčinjen enigmatičnom ženom za stolom za bakaru. U glavnim ulogama su Kolin Farel i Fala Čen.

9. The woman in cabin 10

Novinarka vidi kako putnika noću bacaju preko ograde luksuzne jahte — da bi joj zatim rekli da se to nije desilo, jer su svi putnici i članovi posade uredno evidentirani. Iako joj niko ne vjeruje, ona nastavlja da traži odgovore, dovodeći sopstveni život u opasnost. U glavnoj ulozi je Kira Najtli.

8. Being Eddie

U dokumentarcu će Edi Marfi svojim rečima ispričati kako je zabavljao tri generacije fanova filmografijom koja obuhvata komediju, dramu, animaciju, mjuzikle i porodične filmove

7. KPop Demon Hunters

Kada K-pop superzvezde Rumi, Mira i Zoi ne rasprodaju stadione, koriste svoje tajne moći da zaštite svoje fanove od natprirodnih prijetnji.

6. Greenland

Džon Geriti, njegova otuđena supruga i njihov mali sin kreću na opasno putovanje u potrazi za utočištem dok kometa koja može uništiti planetu juri ka Zemlji. Usred zastrašujućih izveštaja o sravnjenim gradovima, Geritijevi doživljavaju i najbolje i najgore od čovječanstva. Kako odbrojavanje do globalne apokalipse prilazi nuli, njihova nevjerovatna potraga kulminira očajničkim, u posljednjem trenutku pokrenutim letom ka mogućem sigurnom utočištu. U glavnoj ulozi je Džerard Batler.

5. Mango

Ona je menadžerka hotela koja ne ume da se isključi. On je vlasnik farme manga s tragičnom prošlošću. Dok se prepiru oko njegovog zemljišta, neočekivana osjećanja počinju da cvetaju.

4. Anyone but you

Poslije nevjerovatnog prvog sastanka, vatrena privlačnost između Be i Bena naglo se hladi, sve dok se neočekivano ponovo ne sretnu na vjenčanju u inostranstvu u Australiji. Zato urade ono što bi svi ljudi uradili, pretvaraju se da su par. Glavne uloge igraju Sidni Svini, Glen Pauel

3. In your dreams

Stivi i njen mlađi brat Eliot kreću na put kroz divlje apsurdan pejzaž sopstvenih snova kako bi zamolili Čovjeka od pijeska da im podari savršenu porodicu.

2. A merry little EX-mass

Nedavno razdvojen par pokušava da provede još jedan poslednji Božić sa svojom djecom prije nego što supruga proda porodičnu kuću kako bi se preselila i započela novi život. Ali komplikacije nastaju kada muž u prazničnu atmosferu uvede svoju nevjerovatnu novu djevojku. U glavnim ulogama su Ališa Silverston i Oliver Hadson.

1. Frankenštajn

Ovaj film, koji je ispraćen četrnaestominutnim ovacijama na Venecijanskom festivalu, predstavlja emotivnu priču o onome što nas, uprkos svemu, čini ljudima. Umjesto da se usredsredi na naučni prestup ili čudovište kao simbol straha, reditelj istražuje unutrašnju prazninu likova i njihovu sposobnost da osjete, žale i traže ljubav. Upravo zato je Del Torov „Frankenštajn“ doživeo i kritike nakon emitovanja. Zamjereno mu je pretjerano zadiranje u izvornu priču.

