Sloboda Mićalović na Instagram storiju, u znak sjećanja na Zdravka Šotru, objavila nikad viđene kadrove sa premijere "Zone Zamfirove" 2002. godine.

Izvor: YouTube printscreen

Juče smo se oprostili od Zdravka Šotre, reditelja koji nam je godinama stavljao osmijeh na lice svojim filmovima i serijama.

Na komemoraciji Zdravku Šotri su se, nažalost, pojavila samo dva glumca, a dan kasnije je zvijezda njegovih brojnih serija, glumica Sloboda Mićalović, objavila stari i nikad viđeni snimak sa premijere "Zone Zamfirove" koja je održana 2002. godine.

Podsjetite se ekipe filma "Zona Zamfirova"

Vidi opis Nikad viđeni snimci iz "Zone Zamfirove": Sloboda Mićalović objavila bolni video Zona Zamfirova trejler Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT kebata Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YT kebata Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YT kebata Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YT kebata Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube printscreen Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/Aleksandra Pavlovic Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/Domaci Filmovi i Serije Br. slika: 10 10 / 10

Ovaj film je označio prekretnicu u njenoj karijeri, kao i karijeri njenog supruga Vojina Ćetkovića, a na snimku koji je podijelila na Instagramu u hodniku, pred izlazak na scenu, vidi se i pokojni Dragan Nikolić.

Pogledajte ove kadrove:

Pogledajte 01:13 Premijera Zone Zamfirove Izvor: instagram/sloboda_micalovic_boba Izvor: instagram/sloboda_micalovic_boba

Kćerka glumi u filmu "Hajduk u Beogradu"

Sloboda Mićalović je na konferenciji za novinare povodom premijere filma u kojem glumi majku glavnog junaka, Gligorija Pecikoze Hajduka, otkrila i kako je njena kćerka Vera postala dio glumačke ekipe.

"Vera je čitala lektiru "Hajduk u Beogradu" i ja sam vidkela knjigu na stolu i rekla joj da se upravo snima taj film i ona je rekla da želi da ode na kasting. Dosta njih iz odkeljenja se prijavilo i mene je posloke Toki nazvao i rekao: "Ja sam odlučio, Vera igra Robertu". Ja sam rekla: "To ne dolazi u obzir, ne može da igra u filmu", rekla je Sloboda i nastavila:

"Ja sam mislila iskreno i nadala se da će nju odbiti, onda mi je Toki rekao: "Okej, ti reci djetetu da ne može da igra, ja sam joj dao ulogu i dobila je ulogu, ali ti joj reci da ne može da igra". Stavio me je u situaciju da ja stvarno nisam mogla to da uradim svom djetetu i da joj zabranim da igra i onda sam to prihvatila".

Sloboda je rekla da ne zna da li će njena kćerka nastaviti da se bavi glumom, te da je njoj najvažnije da se na setu zabavila.

Ovako izgleda njena jćerka Vera:

Izvor: MCF MegaCom Film

(Mondo.rs)