Sahranjen Zdravko Šotra: Porodica, kolege i prijatelji oprostili se od legendarnog reditelja

Danas se na Novom groblju u Beogradu održao ispraćaj za kremaciju Zdravka Šotre, jednog od najznačajnijih reditelja i scenarista domaće kinematografije, čije stvaralaštvo broji više od 120 televizijskih i filmskih ostvarenja.

Sahrana Zdravka Šotre, čuvenog reditelja i scenariste, održala se danas na Novom groblju u Beogradu. Čuveni reditelj preminuo je 8. oktobra u 93. godini. Među prvima koji su stigli na komemoraciju bio je njegov sin Marko, obučen u crno, koji je ispred kapele primao izraze saučešća.

Pogledajte fotografije sa ispraćaja:

Među prvima je na sahranu stigla Neda Todorović, supruga preminulog reditelja uz koju su bili prijatelji i porodica. Polako pristižu brojni poštovaoci Šotrinog lika i djela. Pre nje je stigao njegov sin Marko koji je u crnini primao saučešće ispred kapele.

Glumica Svetlana Ceca Bojković došla je u crnom kaputu i naočarima, a u rukama je takođe nosila bijelu ružu. Vuk Drašković stigao je na Novo Groblje u crnom mantilu. Novinarka Tanja Peternek takođe je došla da se oprosti od reditelja. Zoran Živković u pratnji Biljane Vilmon došao je na ispraćaj a u raukama je nosio crvenu ružu. Sa istim cvijetom pristigao je i reditelj Lordan Zafranović, a tu su i Caci Mihailović i Goran Marković. Stigao je i Radoš Bajić sa belom ružom.

Pogledajte fotografije sa ispraćaja Zdravka Šotre:

Glumački par Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković takođe su došli da se oproste od Šotre. Za njima idu odmah Slobodan Boda Ninković i Branimir Brstina. Tu su i Ljubomir Bulajić, kao i Tamara Aleksić. Takođe su došli i Svetozar Cvetković, Nikola Kojo, Bojana Lekić, Ljubomir Ršumović.

Počelo je opelo slavnom reditelju. Mnogobrojni okupljeni su ostali napolju, nisu mogli da uđu u kapelu. Ispraćaj za kremaciju završen je bez govora u čast reditelja, samo uz opelo.

Život i djelo Zdravka Šotre

Zdravko Šotra ostavio je neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji, sa više od 120 televizijskih i filmskih ostvarenja. Njegove serije i filmovi, spoj predratnog građanskog i poratnog revolucionarnog sveta, malih varoši i velikih vizija, i danas plene gledaoce i inspirišu nove generacije.

Pogledajte fotografije Zdravka Šotre:

Šotra je majstorski spajao istorijsko i individualno, zabavno i kulturno, stvarajući likove i priče koje i decenijama kasnije žive u sjećanju publike.

Biografski podaci

Zdravko Šotra rođen je 14. februara 1933. u Stocu. Diplomirao je režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1954. u klasi profesora Vjekoslava Afrića. Na Televiziji Beograd bio je zaposlen od njenog osnivanja, 1958. do 2001. godine.

