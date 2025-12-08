Legendarni Majkl Kejn se oprostio od glume: U invalidskim kolicima primio nagradu za životno djelo

Legendarni Majkl Kejn rasplakao je sve pristune svojim govorom.

Glumački div, ser Majkl Kejn (92), u invalidskim kolicima, ali sa nesalomivim duhom i prepoznatljivim sjajem u očima, primio je nagradu za životno djelo na Međunarodnom filmskom festivalu "Red Sea".

Trenutak, sam po sebi monumentalan, postao je istinska filmska priča kada mu je priznanje, boreći se sa suzama, uručio neočekivani prezenter i iskreni prijatelj - zvijezda akcionih filmova Vin Dizel.

Ceremonija je od samog početka bila nabijena emocijama. Kada je najavljen dobitnik nagrade za životno djelo, publika je ustala na noge, a gromoglasan aplauz trajao je nekoliko minuta dok je Vin Dizel polako gurao kolica sa svojim starijim kolegom ka centru pozornice. Kontrast između fizičke snage akcionog heroja i krhkosti legende britanskog glumišta stvorio je sliku koja će se dugo pamtiti.

Vin Dizel, poznat po ulozi Dominika Toreta u franšizi "Paklene ulice", pokazao je svoju nežniju stranu. Vidno dirnut, obratio se publici i Kejnu riječima koje su prevazilazile formalnost. "Kažu da nikada ne treba da upoznaš svoje heroje, jer će te razočarati. To je laž. Blagosloven sam što mogu da ga nazovem prijateljem", rekao je Dizel, dok mu je glas podrhtavao.

"On ima više harizme u svom malom prstu nego većina ljudi u Holivudu. On je nacionalno blago i jedan od najboljih glumaca koji su ikada živjeli." Njihovo prijateljstvo, začeto na snimanju filma "Posljednji lovac na vještice" (2015), očigledno je preraslo u duboko poštovanje koje je te večeri bilo vidljivo cijelom svijetu.

Kada je mikrofon stigao do Majkla Kejna, dvoranom je zavladao tajac. A onda je uslijedio masterklas humora, šarma i životne mudrosti, dokazujući da britki um i harizma ne stare.

"Hvala vam na dobrodošlici. Moje ime je Majkl Kejn", započeo je uz osmijeh, a zatim napravio pauzu. "To nije moje pravo ime, naravno. Ali je, recimo, realistično ime. To je ono koje je zaradilo sav novac." Publika je prasnula u smijeh, a Kejn je nastavio u istom tonu, osvrćući se na svoje skromne početke. "Rođen sam kao kokni u Londonu, što je vrlo siromašna radnička klasa. Odrastao sam da budem ovo što jesam danas, a to je... pa, nisam višestruko bogat, ali imam dovoljno novca za večernji izlazak. Čak i za veče kod kuće."

Njegov govor bio je savršena mješavina samopouzdanja i skromnosti. "Ovdje sam da primim nagradu, što me, iskreno, ne iznenađuje", rekao je namignuvši. "Ipak sam osvojio dva Oskara."

Međutim, vrhunac večeri nastupio je kada je fokus sa karijere prebacio na ono što mu je, kako je rekao, jedino važno - porodicu. Na bini su mu se pridružili njegovi unuci Tejlor, Majls i Alegra, stojeći iza njega kao simbol podrške i budućnosti. Iz publike su ga ponosno posmatrale supruga Šakira, sa kojom je u braku preko 50 godina, i ćerke Dominik i Nataša.

Završio karijeru

Iako su mnoge njegove kolege nastavile da glume, Kejn je odlučio da završi karijeru na vrhuncu. Njegov posljednji film, The Great Escaper, izašao je 2023. godine i prati 90-godišnjeg veterana Drugog svjetskog rata koji beži iz doma za stare kako bi prisustvovao obilježavanju 70. godišnjice Dana D u Francuskoj. Tada je Kejn objasnio da je, u njegovim godinama, dobrih uloga veoma malo. "Jedine uloge koje mogu da dobijem sada su za 90-godišnje muškarce. Ili možda 85", rekao je za BBC, dodajući: "Ne možete imati glavne junake od 90 godina; to će uvijek biti mladi, zgodni momci i devojke. Zato sam pomislio: bolje da odem dok je sve ovako.“

Njegovo povlačenje možda je rastužilo obožavaoce, ali Kejn je očigledno želio da završi na najbolji mogući način — visoko i po sopstvenim pravilima. Nije želeo da ostane zarobljen u stereotipnim ulogama starijih sporednih likova; želio je da zaokruži svoju filmografiju filmom na koji je ponosan i koji je dobio odlične kritike. Ispostavilo se da ovo nije prvi put da je osjećao da je spreman da se povuče.

