5 HBO "limunadica" za opušteno bindžovanje: Popularne serije koje ne umaraju mozak, a imaju kul priču

Ukoliko ste u potrazi za dobrom zanimacijom, donosimo pet naslova koji su dušu dali za bindžovanje ove nedjelje.
Nekad nam prosto treba nešto što se gleda sa "pola mozga", što se kaže. Naročito kada ste usred naporne nedjelje. Zato smo izdvojili 5 HBO Max naslova koji imaju interesantnu radnju, a ne zahtevaju vašu usredsređenost svake sekunde.
Zavalite se u omiljenu fotelju, i dajte šansu jednoj od ovih serija:
1. The Righteous Gemstones
Crna komedija o bogatoj i licemernoj porodici televizijskih propovednika, čije carstvo vjere počiva na skandalima, pohlepi i porodičnim sukobima. Iza pobožnih propovedi kriju se ucjene, poroci i borba za moć.
2. The Gilded Age
Istorijska drama smještena u Njujork krajem 19. vijeka, u vrijeme ogromnih društvenih promjena i sukoba starog i novog bogatstva. Serija prati ambiciozne porodice koje se bore za status, uticaj i mjesto u visokom društvu.
3. Industry
Intenzivna drama o mladim bankarima koji započinju karijeru u elitnoj investicionoj firmi u Londonu. Svet finansija prikazan je kao surov, nemilosrdan i psihološki iscrpljujući, gdje ambicija često briše granice morala.
4. Curb Your Enthusiasm
Komična serija koja prati Larija Dejvida, verziju samog sebe, i njegove svakodnevne društvene nesporazume. Sitnice koje drugi ignorišu za njega postaju izvor beskrajnih konflikata i apsurdnih situacija.
5. The Pitt
Medicinska drama smještena u hitnu službu bolnice u Pitsburgu, koja prati lekare i medicinsko osoblje tokom jednog izuzetno napornog radnog dana. Fokus je na pritisku, iscrpljenosti i ličnim dramama onih koji svakodnevno donose odluke o životu i smrti.