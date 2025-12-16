5 HBO "limunadica" za opušteno bindžovanje: Popularne serije koje ne umaraju mozak, a imaju kul priču

Ukoliko ste u potrazi za dobrom zanimacijom, donosimo pet naslova koji su dušu dali za bindžovanje ove nedjelje.

Izvor: printscreen/youtube/ HBO Max

Nekad nam prosto treba nešto što se gleda sa "pola mozga", što se kaže. Naročito kada ste usred naporne nedjelje. Zato smo izdvojili 5 HBO Max naslova koji imaju interesantnu radnju, a ne zahtevaju vašu usredsređenost svake sekunde.

Zavalite se u omiljenu fotelju, i dajte šansu jednoj od ovih serija:

1. The Righteous Gemstones

The Righteous Gemstones Season 4 Izvor: YouTube

Crna komedija o bogatoj i licemernoj porodici televizijskih propovednika, čije carstvo vjere počiva na skandalima, pohlepi i porodičnim sukobima. Iza pobožnih propovedi kriju se ucjene, poroci i borba za moć.

2. The Gilded Age

The Gilded Age | Official Trailer Izvor: YouTube

Istorijska drama smještena u Njujork krajem 19. vijeka, u vrijeme ogromnih društvenih promjena i sukoba starog i novog bogatstva. Serija prati ambiciozne porodice koje se bore za status, uticaj i mjesto u visokom društvu.

3. Industry

Industry Season 4 | Official Teaser Izvor: YouTube

Intenzivna drama o mladim bankarima koji započinju karijeru u elitnoj investicionoj firmi u Londonu. Svet finansija prikazan je kao surov, nemilosrdan i psihološki iscrpljujući, gdje ambicija često briše granice morala.

4. Curb Your Enthusiasm

Curb Your Enthusiasm trejler serija Izvor: Youtube / Max

Komična serija koja prati Larija Dejvida, verziju samog sebe, i njegove svakodnevne društvene nesporazume. Sitnice koje drugi ignorišu za njega postaju izvor beskrajnih konflikata i apsurdnih situacija.

5. The Pitt

The Pitt | Official Trailer | Max Izvor: YouTube

Medicinska drama smještena u hitnu službu bolnice u Pitsburgu, koja prati lekare i medicinsko osoblje tokom jednog izuzetno napornog radnog dana. Fokus je na pritisku, iscrpljenosti i ličnim dramama onih koji svakodnevno donose odluke o životu i smrti.