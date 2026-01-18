logo
Evo kako je nastao čuveni hit: Otkrivena tajna pjesme "Ko te ima taj te nema"

Evo kako je nastao čuveni hit: Otkrivena tajna pjesme "Ko te ima taj te nema"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Numeru "Ko te ima taj te nema" otpjevali su i Zvonko Bogdan i Dragan Kojić Keba, a autor je otkrio da se mučio sa stihovima

Kako je nastala pjesma "Ko te ima taj te nema" Izvor: MONDO

Jedna od najemotivnijih pjesama o ljubavi sigurno je pjesma "Ko te ima taj te nema" Baneta Krstića iz Garavog sokaka, koju su otpjevali i pjevači Dragan Kojić Keba i Zvonko Bogdan.

Autor ove balade Bane Krstić ispričao je jednom prilikom da je dugo oblikovao pjesmu i da je prvobitno bila neuporedivo duža.

-Sve dobre ljubavne pjesme nastaju iz bola. Tako je nastala i ’Ko te ima taj te nema’. Sjećam se da sam refren napravio za pet minuta, ali strofama nisam bio zadovoljan. Napisao sam 54 strofe za dva mjeseca dok nisam napravio ove posljednje tri koje su ušle u pjesmu – ispričao je Bane ranije za portal Ekspres.

Krtić je kasnije u emisiji "Amidži šou“ otkrio i šta mu je bio lajtmotiv da dva mjeseca traga za finalnom verzijom pjesme koju danas svi znaju.

-Ja mislim da se odnosi najviše na one ljude koji su voljeli cijelog života, a nikad se nisu dodirnuli, i nikad nisu pokazali svoju ljubav. Jer mislim da je potencijalna ljubav veća nego kinetička ljubav. Jer ono što stanuje u potencijalnoj ljubavi, što se odvija samo u pogledu, što se ljudi sreću i vole čitav život, a nemaju hrabrosti, ili iz nekog razloga, ili iz poštovanja ne mogu da pokažu tu ljubav, da je to supstanca ljubavi koja čuva na cijelom svijetu ljubav i da ta pjesma u stvari to govori: "Ko te ima, taj te nema. Ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi. A ti o tome pojma nemaš.“ Neizgovorena, neizrečena ljubav – ispričao je Bane Krstić.

Poslušajte stihove:

Ko te ima taj te nema - Zvonko Bogdan
Izvor: YouTube/TheKrusne

(Grand, MONDO)

