Evrovizija će biti i na znakovnom jeziku: Održan poseban kasting za tumače-izvođače

Takmičenje za Pjesmu Evrovizije, koje se ove godine održava u Beču, treba da bude doživljaj i za gluve i nagluve osobe.

Zato je nedavno održan poseban kasting, gdje su se predstavili tumači-umetnici koji će pesme Evrovizije ne samo prevesti na znakovni jezik već i izvesti scensku interpretaciju.

ORF je 2015. godine kao prvi javni servis, nakon pobjede austrijske predstavnice Končite Vurst, uveo tzv. "znakovni-performans" kao deo ponude bez barijera na Evroviziji koja je dostupna gluvim i nagluvim osobama.

Od 13 tumača-izvođača koji su se predstavili na kastingu, biće izabrana grupa koja će tokom takmičenja u maju izvoditi pesme pojedinih zemalja na međunarodnom znakovnom jeziku.

Prije samog nastupa na Evroviziji predstoji još nekoliko radionica posvećenih umjetničkom izrazu i tjelesnoj ekspresiji.

"Znakovni-performans" ne znači samo prevođenje otpevanog teksta, već prenošenje cijele pjesme u samostalnu scensku interpretaciju. Pri tome važnu ulogu imaju i mimika, pokreti, kao i plesni elementi.

Podsjetimo, ove godine će Evrovizija biti sasvim drugačija jer je nekoliko zemalja odlučilo da bojkotuje takmičenje zbog učešća Izraela.

Nagradu je odlučio da vrati švajcarski izvođač Nemo, pobednik 2024, a kako je istakao, "Evrovizija kaže da se zalaže za jedinstvo, inkluziju i dostojanstvo svih ljudi, međutim, imajući vidu u to šta se čini u Pojasu Gaze, te vrednosti su u suprotnosti sa odlukama organizatora".

Najmanje pet zemalja je odlučilo da bojkotuje Evroviziju, a u pitanju su Španija, Holandija, Irska, Slovenija i Island.

(EUpravo zato/Kancelarija Grada Beča)