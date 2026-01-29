logo
Snima se nastavak filma "Prljavi ples": Jezero iz kultne scene presušilo, a glavna glumica promijenila lični opis (Foto)

Snima se nastavak filma "Prljavi ples": Jezero iz kultne scene presušilo, a glavna glumica promijenila lični opis (Foto)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Poslije 40 godina najavljen nastavak kultnog filma s Patrikom Svejzijem

Nastavak filma Prljavi ples Izvor: Youtube printscreen / CPhillips92

Prošlo je 40 godina od kada su Dženifer Grej i pokojni Patrik Svejzi osvojili svijet filmom "Prljavi ples". Vanvremenska priča o tome da "niko ne stavlja Bejb u ćošak" i dalje osvaja gledaoce širom svijeta, a sada je studio Lajonsgejt potvrdio snimanje nastavka.

Glavna junakinja kultnog ostvarenja iz 1987. godine, Dženifer Grej, potvrdila je da će se vratiti u nastavku koji će nam otkriti šta se dijeilo s njenom Bejb 30 godina kasnije.

- Uloga Bejbi ima posebno mjesto u mom srcu, kao i u srcima brojnih obožavalaca. Dugo sam se pitala gde bi ona bila godinama kasnije i kakav bi joj život bio, ali trebalo je vremena da se okupi tim kom mogu da povjerim nasljeđe originalnog filma. Uzbuđena sam što mogu da kažem da se čekanju bliži kraj - rekla je Grej, koja danas ima 65 godina.

Jezero u kojem je dizao Patrik Svejzi presušilo

Fanovi filma su nedavno bili razočarani kada su, pričajući o tome gdje je snimana kultna scena, saznali da je presušilo 2008.godine.

 Šta se desilo glavnoj glumici?

Dženifer Grej je nakon uspeha ostvarenja filma "Prljavi ples" riješila da operiše nos - transformacija je bila tolika da je postala neprepoznatljiva, o čemu je javno govorila i sama glumica.

Ovako je izgledala u filmu:

Izvor: Movieclips Trailers

Pogledajte kako sada izgleda:

