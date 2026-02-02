Ovo su 3 najbolja psihološka trilera u posljednjih 5 godina: Skriveni obrti, mračna atmosfera i mentalni izazovi

Tri psihološka trilera koja će vas držati prikovane za ekran.

Izvor: Youtube printscreen/ Lionsgate Movies, Youtube printscreen/Warner Bros.

Ako volite filmove koji vas drže prikovane za ekran i ne daju vam da odahnete, psihološki trileri su pravi izbor. Ovi filmovi kombinuju napetu radnju, nepredvidive obrte i duboku psihološku igru likova, ostavljajući gledaoce da se pitaju šta je istina, a šta iluzija. Bilo da volite misteriju, napetost ili introspektivne priče koje istražuju ljudsku psihu, preporučujemo da pogledate sljedeća tri filma. Svaki od njih nudi jedinstveno iskustvo, uz snažne glumačke nastupe i atmosferu koja će vas držati na ivici stolice od početka do kraja.

God’s Crooked Lines (2022)

God's Crooked Lines Izvor: YouTube

Španski psihološki triler "God’s Crooked Lines" prati Alisu Gud (Alice Gould), inteligentnu ženu koja se prijavljuje u psihijatrijsku bolnicu pod lažnim izgovorom kako bi istražila misterioznu smrt jednog od pacijenata. U složenoj mreži sumnji, laži i sopstvenih sumnji u realnost, ona se sukobljava sa osobljem i drugim pacijentima dok pokušava da razotkrije istinu. Film se bavi granicom između zdravog razuma i paranoje, ostavljajući publiku da se zapita šta je istina, a šta samo iluzija u njenom umu. Atmosfera je napeta, s mnogobrojnim obrtima koji postepeno rasvjetljavaju mračne slojeve priče. "God’s Crooked Lines" je ocijenjen kao složen i intrigantan triler koji nagrađuje pažljivo gledanje.

Watchers (2024)

THE WATCHERS Izvor: YouTube

U filmu "Watchers", glavna junakinja Džulija se sa suprugom seli u Bukurešt i uskoro počinje da osjeća da ih neko posmatra iz sjenke. Dok policija i ljudi iz okoline ignorišu njene strahove, Džulija sve više vjeruje da je nadgledaju misteriozni napadač, što pojačava napetost i osjećaj izolacije. Film kroz njenu perspektivu gradi duboku paranoju i napetost, istražujući teme gaslightinga i društvenog zanemarivanja ženskih strahova. Atmosfera je hladna i uznemirujuća, sa stalnim osjećajem da opasnost vreba iza svakog ugla. "Watchers" je hvaljen zbog snažne glavne uloge i suptilnog, ali intenzivnog stilskog pristupa.

Blackwater Lane (2024)

Blackwater Lane Izvor: YouTube

Američki film "Blackwater Lane" zasnovan je na bestseleru B.A. Paris i predstavlja mračnu psihološku priču o Ešli, ženi koja dolazi u izolovanu sredinu nakon traumatičnog događaja u životu. Dok se suočava s nadnaravnim i uznemirujućim pojavama u svojoj novoj sredini, njen um polako počinje da se raspada pod teretom sumnji i strahova.

Film kombinuje elemente misterije i unutrašnje psihološke borbe, postavljajući pitanje da li su prijetnje stvarne ili samo plod njene psihe. Napetost raste dok prošlost polako izranja na površinu i prijeti da proguta protagonista.

(Mondo.rs)