logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Umro reper i osnivač kultnog Wu-Tang Klana: Oliver preminuo u 52. godini

Umro reper i osnivač kultnog Wu-Tang Klana: Oliver preminuo u 52. godini

Autor Ana Živančević
0

Od Olivera Granta opraštaju se kolege putem društvenih mreža.

Umro reper i osnivač kultnog Wu-Tang Klana Oliver Grant Izvor: YouTube printscreen

Jedan od osnivača kultnog hip-hop kolektiva Wu-Tang Clan, Oliver "Power" Grant, preminuo je u 52. godini. Uzrok smrti za sada nije saopšten.

Po objavljivanju tužne vijesti, društvene mreže preplavile su poruke oproštaja za čovjeka koji je važio za jednog od ključnih ljudi iza scene slavne grupe, poznate po hitu Protect Ya Neck.

Reper Metod Man podijelio je zajedničku fotografiju sa Grantom na Instagramu uz emotivnu poruku:

"Putuj u raj moj brate"

Wu-Tang Clan je prodao nevjerovatnih 40 miliona albuma, dok svjetski mediji za njih imaju samo riječi hvale, pa ih tako Rolling Stone naziva "najboljom rep grupom ikada", a NME "jednim od najboljih muzičara decenije", dok Fact dodaje kako su "redefinisali samu srž hip hop-a".

Možda će vas zanimati

Formirani 1992. u New Yorku, Wu-Tang Clan se smatra najvećom grupom u istoriji hip hopa. Kompletna postava, koju čine vođa i vizionar RZA, te ostali Wu-Tang ratnici GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa i Cappadonna, legendarna je upravo zbog snage, osobenosti i karaktera svakog pojedinog člana čija je privrženost klanu toliko jaka da se međusobno doživljavaju kao porodica.

Izvor: Kurir/ MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

wu tang clan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA