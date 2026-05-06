Zaboravljena mini-serija koju svi treba da pogledaju: Genijalna detektivska komedija otkazana prije vremena

Iako je prošla gotovo neprimijećeno i prerano ukinuta, ova mini-serija ostaje jedna od najduhovitijih i najpametnijih detektivskih priča koje je televizija ikada napravila.

Televizija je oduvijek voljela misterije, ali je ta popularnost još više porasla u eri "prestižne televizije". Nekada su proceduralne serije bile najgledanije, ali danas ima sve više ambicioznih mini-serija i višesezonskih priča koje drže publiku u neizvjesnosti.

Ipak, mnoge serije ne posvećuju dovoljno pažnje samim detektivima. HBO-ova "Bored to Death" je duhovit i pomalo apsurdan prikaz života privatnih detektiva, ali i priča o tome šta pokreće ljude opsjednute zločinima. Bila je ispred svog vremena, jer danas, uz popularnost "true crime" sadržaja, djeluje još aktuelnije.

Seriju je napravio pisac Džonatan Ejms i prati trojicu prijatelja u Njujorku koji upadaju u razne misterije. Džejson Švarcman igra verziju samog Ejmsa, pisca koji postaje privatni detektiv nakon neuspjeha u karijeri. Zak Galifijanakis je njegov najbolji prijatelj Rej, koji je i skeptičan i radoznao. Ted Denson igra Džordža, urednika časopisa koji djeluje samouvjereno, ali je zapravo nesiguran kao i Džonatan.

Serija funkcioniše jer glumci imaju dobru hemiju.

Švarcman igra nesigurnog pisca koji pokušava da pronađe sebe, a istraživanje slučajeva mu zapravo pomaže da bolje piše. Njegov problem je što je previše u svijetu knjiga, a premalo u stvarnom životu. Tu ima dosta ličnog iskustva autora, posebno u šalama na račun njujorške književne scene.

Zanimljivo je i kako su ostali glumci postavljeni. Galifijanakis, iako poznat po čudnim likovima (npr. u The Hangover), ovdje je zapravo najrazumniji. Denson igra čovjeka koji izgleda kao mudri mentor, ali nema baš mnogo pametnih savjeta — što će kasnije koristiti i u serijama kao što su Fargo i The Good Place.

"Bored to Death" kombinuje epizodne slučajeve i veće priče koje se razvijaju kroz sezonu. Svaka epizoda donosi novu misteriju, često sa humorom u tome koliko se brzo (ili nikako) riješi, ali se paralelno razvijaju i privatni životi likova.

Serija je, nažalost, prerano otkazana. Ostale su nedovršene neke priče, poput odnosa Džonatana sa njegovim ocem (Stejsi Kič). Ipak, i danas je vrijedi pogledati, jer mnogi tada nisu ni znali za nju, a sada bi mogla da pronađe novu publiku.

