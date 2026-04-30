7 najsavršenijih drama serija u posljednjih 15 godina: Sve su samo ne "limunadice", i nisu tipični predstavnici žanra

Ukoliko ste raspoloženi za dobru dramu koja će vas držati prikovanim za ekran, bilo koji od naslova sa naše liste dobar su izbor

Tokom posljednjih petnaestak godina televizija nam je donela neka od najboljih dramskih ostvarenja 21. vijeka. Od medicinskih drama i napetih trilera do velikih sci-fi priča, male ekrane obeležile su serije koje su pokazale koliko ovaj medij može da bude moćan. Ipak, među brojnim sjajnim naslovima od 2011. naovamo, samo nekolicina zaista može da se nazove gotovo savršenim, a mi smo izdvojili drame koje su ostavile najveće utiske na gledaoce:

Hannibal (2013–2015)

Psihološki triler o briljantnom profileru Vilu Grejemu, koji pomaže FBI-u u lovu na serijske ubice, ne sluteći da je najbliži saradnik, psihijatar Hanibal Lektor, upravo monstruozni ubica kojeg traže.

The Americans (2013–2018)

Hladnoratovska špijunska drama o dvoje sovjetskih agenata koji se pod krinkom obične američke porodice infiltriraju u predgrađe Vašingtona, dok balansiraju opasne misije i porodični život.

Andor (2022–2025)

Prednastavak "Star Wars" sage koji prati Kasijana Endora, sitnog prevaranta koji postepeno postaje ključni član pobune protiv Galaktičkog carstva.

Severance (2022–Present)

Sci-fi drama misterija o zaposlenima u kompaniji koji su podvrgnuti proceduri kojom su im poslovna i privatna sjećanja potpuno odvojena, dok jedan od njih počinje da otkriva mračnu istinu iza sistema.

The Pitt (2025–Present)

Realistična medicinska drama smještena u urgentni centar u Pitsburgu, gde svaka epizoda prati jedan sat haotične smjene ljekara dok se bore sa hitnim slučajevima i ličnim pritiscima.

Succession (2018–2023)

Porodična drama o bogatoj medijskoj dinastiji čiji članovi vode nemilosrdan rat za kontrolu nad imperijom kada zdravlje patrijarha počne da slabi.

Better Call Saul (2015–2022)

Priča o transformaciji snalažljivog, moralno klimavog advokata Džimija Mekgila u Sola Gudmana, uz paralelni uspon kriminalnog podzemlja iz svijeta "Breaking Bad".