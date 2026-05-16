logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Počelo finale 70. Evrovizije, 25 zemalja u borbi za titulu

Počelo finale 70. Evrovizije, 25 zemalja u borbi za titulu

Autor D.V.
0

U bečkoj areni "Štathale" održava se finale 70. takmičenja za Pjesmu Evrovizije, a za titulu pobjednika nadmetaće se 25 zemalja.

Počelo finale 70. Evrovizije, 25 zemalja u borbi za titulu Izvor: www.eurovision.com

U dvije polufinalne večeri izabrano je 20 finalista - Srbija, Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Izrael, Hrvatska, Moldavija, Litvanija, Poljska, Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka.

Pored izabranih finalista, takmiče se i članovi "velike petorke" (bez Španije koja je bojkotovala takmičenje zbog učešća Izraela) - Njemačaka, Italija, Velika Britanija i Francuska, kao i Austrija koja je direktan plasman u finale stekla pobedom na 69. Pjesmi Evrovizije u Bazelu.

BiH ne učestvuje na takmičenju, dok će Srbija imati svog predstavnika među finalistima – grupu "Lavina" sa pjesmom "Kraj mene".

Glasanje počinje prije izvođenja prve takmičarske kompozicije, traje tokom izvođenja svih pjesma i završava se 40 minuta nakon izvođenja posljednje numere.

Konačan ishod finala odrediće se kombinovanjem glasova publike i nacionalnih žirija iz svih zemalja učesnica, u odnosu 50:50.

Pogledjate tačnu satnicu programa velikog finala.

Evrovizija 2026 satnica nastupa
Izvor: Printscreen/EurovisionSongContest

Možda će vas zanimati

Tagovi

evrovizija Eurosong

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA