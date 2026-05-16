Počelo finale 70. Evrovizije, 25 zemalja u borbi za titulu

U bečkoj areni "Štathale" održava se finale 70. takmičenja za Pjesmu Evrovizije, a za titulu pobjednika nadmetaće se 25 zemalja.

Izvor: www.eurovision.com

U dvije polufinalne večeri izabrano je 20 finalista - Srbija, Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Izrael, Hrvatska, Moldavija, Litvanija, Poljska, Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka.

Pored izabranih finalista, takmiče se i članovi "velike petorke" (bez Španije koja je bojkotovala takmičenje zbog učešća Izraela) - Njemačaka, Italija, Velika Britanija i Francuska, kao i Austrija koja je direktan plasman u finale stekla pobedom na 69. Pjesmi Evrovizije u Bazelu.

BiH ne učestvuje na takmičenju, dok će Srbija imati svog predstavnika među finalistima – grupu "Lavina" sa pjesmom "Kraj mene".

Glasanje počinje prije izvođenja prve takmičarske kompozicije, traje tokom izvođenja svih pjesma i završava se 40 minuta nakon izvođenja posljednje numere.

Konačan ishod finala odrediće se kombinovanjem glasova publike i nacionalnih žirija iz svih zemalja učesnica, u odnosu 50:50.

Pogledjate tačnu satnicu programa velikog finala.

Evrovizija 2026 satnica nastupa

Izvor: Printscreen/EurovisionSongContest