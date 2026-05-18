Crnogorci zabranili koncert Baje Malog Knindže

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Iz uprave objašnjavaju da je izvršenim bezbjednosnim procjenama utvrđeno je da postoji opravdan bezbjednosni rizik.

Crnogorci zabranili koncert Baje Malog Knindže Izvor: ATA images

Odjeljenje bezbjednosti Pljevlja je, shodno Zakonu o javnim okupljanjima i javnim priredbama, donijelo rješenje kojim se ne dozvoljava održavanje javne priredbe - Spasovdanskog koncerta, sa prijavljenim nastupom vokalnog soliste Mirka Pajčina, poznatijeg kao Baja Mali Knindža i orkestra, na Trgu 13. jula u Pljevljima, a koji je bio najavljen za 21. maj, iz bezbjednosnih razloga.

"Upravi policije - Regionalnom centru bezbjednosti „Zapad“, Odjeljenju bezbjednosti Pljevlja, je dana 14.5.2026. godine podnijeta prijava za održavanje javne priredbe, Spasovdanskog koncerta, sa prijavljenim nastupom vokalnog soliste Mirka Pajčina i orkestra, na Trgu 13. jula u Pljevljima, za dan 21.05.2026. godine sa početkom u 20.00 časova", navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz Uprave policije, prijavu je, u ime organizatora javnog okupljanja - Srpskog kulturnog centra "Patrijarh Varnava", podnijelo fizičko lice B.J. prenosi RTCG.

"Postupajući po predmetnoj prijavi, Odjeljenje bezbjednosti Pljevlja je, shodno Zakonu o javnim okupljanjima i javnim priredbama, donijelo rešenje kojim se ne dozvoljava održavanje navedene javne priredbe iz bezbjednosnih razloga", kazali su iz policije.

Objašnjavaju da je izvršenim bezbjednosnim procjenama utvrđeno je da postoji opravdan bezbjednosni rizik da bi tokom održavanja predmetnog javnog okupljanja moglo doći do narušavanja javnog reda i mira i ugrožavanja bezbjednosti građana i imovine, vršenja krivičnih djela, ugrožavanja ljudskih prava i sloboda i posebnih manjinskih prava i sloboda drugih lica kao i ugrožavanja bezbjednosti lica i imovine.

"U konačnom, održavanje ove javne priredbe bi potencijalno narušilo građanski i multietnički sklad Crne Gore, koja je i Ustavom Crne Gore definisana kao građanska država", navodi se u saopštenju.

Ističu da je sa odlukom upoznat organizator javnog okupljanja, kojem je uručeno rješenje o zabrani održavanja javne priredbe, s obavezom organizatora da postupi po rješenju.

(Telegraf Mondo)

Crna Gora Baja Mali Knindža

