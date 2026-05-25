BBC sprema novog Herkula Poaroa: Fanovi bijesni zbog pokušaja da “zamijene” Dejvida Sušeja

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
BBC je najavio snimanje nove serije o čuvenom belgijskom detektivu kojeg je na malim ekranima maestralno dočarao Dejvid Sušej

Novi Herkul Poaro u BBC seriji: Ko će zamijeniti Dejvida Sušeja? Izvor: printscreen/youtube/FrameFlicks

Kada pomislite na djela Agate Kristi, prvo pomislite na ekscentričnog belgijskog detektiva Herkula Poaroa, pa tek onda na pronicljivu Mis Marpl.

Iako ste decenijama na malim ekranima zajedno sa njima rješavali misterija ubistva i zavjere, Herkul vam je, zahvaljujući genijalnom Dejvidu Sušeju, postao i ostao omiljeni tv junak ikada.

Ipak, BBC je sada objavio vijest da snima novu seriju po motivima legendarne Agate Kristi, a bura na mrežama je nastala prvo zbog ovog pitanja - Ko može da zamijeni Sušeja?

Odgovor je "niko", pogotovo ukoliko za ozbiljno uzme navodna vijest da čelnici planiraju da Herkula približe mlađoj publici i učine ga modernijim i se*sepilnijim.

Reakcije publike su podijeljene, čak često negativne. Najveći dio fanova nije toliko protiv nove serije, već "pokušaja da zamijene Sušeja".

Mnogi komentari na vijestima i forumima praktično govore isto: Sušej jeste Poaro i jasna je i namjera producenata - zarada.

Sušej je ekranizovao sve romane i skoro sve priče, opsesivno proučavao lik i uspio da spoji komiku, sujetu, tugu i toplinu lika bolje nego iko.

Dio publike smatra da se "Agata Kristi prevrće u grobu zbog se*si Poaroa", dok drugi znatiželjno čekaju nove epizode, tvrdeći da navodi da se traži "frajer i po" nisu tačne.

Na mrežama se već spekuliše o glumcima koji bi mogli da se nađu u ulozi Herkula Poaroa, a to su Tobi Džouns, Vil Šarp i Sajmon Rasel Bil, iako BBC ništa nije zvanično potvrdio.

Ovo su pomenuti glumci:

