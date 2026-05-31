Vikend u znaku motora: Banjaluka ispratila još jedan spektakularan Moto Fest

Banjaluka je proteklog vikenda bila regionalni centar dobre muzike, motora i zabave.

Sinoć je završen deveti "Moto-fest", jedna od najprepoznatljivijih manifestacija ovog tipa u regionu.

Tokom dva festivalska dana, tvrđava Kastel okupila je hiljade ljubitelja motora, rok muzike i adrenalinskih sadržaja, koji su imali priliku da uživaju u nastupima poznatih regionalnih izvođača, atraktivnim moto-programima i bogatom pratećem sadržaju.

Festival je otvoren u petak, 29. maja, koncertima zagrebačke grupe "Psihomodo pop", benda "Zoster" i hrvatskog rok sastava "Jelusik", koji su atmosferu na Kastelu doveli do usijanja već prve festivalske večeri.

Vrhunac manifestacije uslijedio je sinoć kada su pred prepunom tvrđavom nastupili legendarni zagrebački bend "Parni valjak", jedinstveni Rambo Amadeus, te grupa "Familija". Publika je zajedno sa izvođačima pjevala najveće hitove, a odlična energija trajala je do kasno u noć.

Posebnu pažnju privukao je tradicionalni defile motociklista kroz grad. Više hiljada bajkera iz oko 40 zemalja svijeta provozalo se ulicama Banjaluke, šaljući snažnu poruku zajedništva i promocije moto-kulture. Nepregledna kolona motora izazvala je veliko interesovanje građana koji su duž trase pratili ovaj atraktivni događaj.

Organizatori nisu zaboravili ni najmlađe posjetioce, pa je u okviru manifestacije održan i Dječiji moto-fest.

Osim vrhunskih koncerata, posjetioci su imali priliku da uživaju u adrenalinskim i egzibicionim vožnjama motocikala, koje su privukle veliki broj ljubitelja dvotočkaša. Završnicu festivala obilježio je spektakularan vatromet iznad Kastela, koji je dodatno upotpunio atmosferu i označio kraj još jednog uspješnog izdanja manifestacije.

Deveti "Moto-fest" organizovao je banjalučki Moto klub "Stršljen", a prema reakcijama posjetilaca i učesnika, ovogodišnje izdanje bilo je jedno od najposjećenijih i najuspješnijih do sada.

