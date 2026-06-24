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Nova romantična komedija na Netfliksu: Omiljeni glumački par se vratio u hitu inspirisanim devedesetim

Nova romantična komedija na Netfliksu: Omiljeni glumački par se vratio u hitu inspirisanim devedesetim

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Film "Voicemails for Isabelle" donosi romantičnu komediju sa Zoi Dojč i Nikom Robinsonom.

Film "Voicemails for Isabelle" na Netflixu Izvor: Youtube printscreen/ Netflix

Nemoguće je ne biti očaran Zoi Dojč i Nikom Robinsonom u filmu "Voicemails for Isabelle", novoj romantičnoj komediji koja se od sada strimuje na Netfliksu.

Dojčova predvodi glumačku ekipu kao Džil, perspektivna šefica kuhinje koja se nosi sa smrću svoje sestre Izabel tako što nastavlja da joj ostavlja glasovne poruke. Kada Izabelin broj telefona bude dodijeljen Vesu, zagonetnom agentu za nekretnine, on počinje da se zaljubljuje u Džil kroz ove šarmantne ispovijesti, tip pretjerano intimnih priča koje biste podijelili samo sa najboljim prijateljem. Djelić njihove snažne hemije možete pogledati u trejleru.

Sa filmom "Voicemails for Isabelle", Dojčova (Set It Up, Nouvelle Vague) i Robinson (Love, Simon, Maid) vraćaju se žanru koji ih je učinio tako voljenim i prepoznatljivim glumcima. Scenaristkinja i rediteljka Lija Mekendrik ističe krupne smeđe oči Zoi Dojč i njen jedinstven glumački raspon kako bi objasnila šta je to što je čini "beskrajno simpatičnom".

Mekendrikova kaže: "Niko ne može da izrazi sve te nijanse emocija kao Zoi." Robinson donosi šarm stare škole koji podsjeća na romantične komedije iz devedesetih, ali sa pametnim, savremenim preokretom, a njegov prepoznatljiv osmijeh definitivno ne odmaže. "Taj osmijeh! Svi bismo pošli za njim bilo gdje", dodaje Mekendrikova.

Dojčovoj i Robinsonu se pridružuje sjajna glumačka ekipa, uključujući Nika Ofermana u ulozi Džilinog hvalisavog šefa punog sebe, Lukasa Gejdža kao tipa za jednokratnu avanturu koju ona žali, Harija Šama Džuniora kao Vesovog duboko odanog najboljeg prijatelja, Liju Mekendrik u trostrukoj ulozi (kao scenaristkinju, rediteljku i glumicu), mračno duhovitu Sijaru Bravo i mnoge druge.

Okupljanje ovako duhovite grupe na snimanju nosi i svoje rizike. "Da je ovo osnovna škola, Lukas i Zoi bi morali da budu razdvojeni", kaže Mekendrikova. "Toliko se zasmijavaju da ne mogu da se kontrolišu."

(Mondo.rs)

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