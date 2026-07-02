Zbog Dana žalosti pomjeren koncert "Bijelog dugmeta" u Banjaluci

Zbog odluke Vlade Republike Srpske da subotu, 4. jul, proglasi Danom žalosti, organizatori "Banjaluka festa" odlučili su da za tri sata pomjere predviđeni nastup grupe "Bijelo dugme" na tvrđavi Kastel.

Izvor: Banjaluka Fest / Promo

Umjesto u subotu, 4. jula, u 21.00 čas, koncert će početi u nedjelju, 5. jula, u 00.01 časova.

"Održavanje koncerta u prvobitno planiranom terminu ne bi bilo primjereno okolnostima i značaju Dana žalosti, zbog čega je donesena odluka da se početak koncerta pomjeri", naveli su organizatori.

S obzirom na ranije preuzete obaveze i popunjen raspored grupe "Bijelo dugme", naglašava se, organizatori nisu u mogućnosti da mijenjaju datum održavanja koncerta.

Peti internacionalni festival "Banjaluka fest" počinje večeras nastupom regionalne muzičke zvijezde Petra Graše. Sutra je predviđen nastup svjetske zvijezde Jasmin Levi, a treće večeri "Bijelog dugmeta".

"Banjaluka fest" je internacionalni festival muzike koji organizuje agencija "Stars end mor".

(Srna)