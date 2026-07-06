Gledaoci su je prozvali "emocionalnim rolerkosterom" sa izvanrednim glumačkim ostvarenjima, dok su je kritičari opisali kao laganu i lako gledljivu priču u stilu Halmarkovih filmova.

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Ljubitelji popularne serije "Virgin River" koji sa nestrpljenjem iščekuju novu, osmu sezonu, na Netfliksu mogu pronaći dostojnu zamjenu. Riječ je o kanadskoj romantičnoj drami "Salivans Krosing" ("Sullivan's Crossing"), čija je četvrta sezona nedavno stigla na tu striming platformu i odmah ušla u trending.

Glavne uloge tumače Morgan Kohan i Čad Majkl Mari, zijvezda sa početka 2000-ih.

Pogledajte trejler:

Sullivan's Crossing trejler Izvor: Youtube / Red Carper Trailers

Serija, koju potpisuju kreatori serije "Virgin River", prati neurohirurškinju Megi (Morgan Kohan) koja napušta uspješnu karijeru u Bostonu i vraća se u slikoviti rodni grad u Novoj Škotskoj. Sa spektakularnim pejzažima, laganom romansom i simpatičnim likovima, Salivans Krosing je preporuka za sve ljubitelje prijatnih i opuštajućih drama.

O čemu se radi u seriji?

Radnja serije, zasnovane na istoimenom serijalu knjiga autorke Robin Kar, prati Megi, talentovanu neurohirurškinju iz Bostona koja je prisiljena da napusti karijeru nakon tužbe za nemar. Ugroženog ugleda, Megi odlučuje da se povuče u svoj idilični, ruralni rodni grad u Novoj Škotskoj. Po povratku se suočava sa sopstvenom prošlošću, uključujući i narušen odnos sa ocem od kog se otuđila, ali se istovremeno zbližava sa vrednim majstorom Kalom.

Četvrta sezona nastavlja se na napetu završnicu treće, u kojoj se neočekivano pojavio Megin bivši suprug Lijam, tvrdeći da mu treba kopija njihovog poništenja braka prije nego što se preseli u Evropu.

Pogledajte najbolje momente iz serije:

Vidi opis Romantična drama oduševila gledaoce Netflixa: Sve o seriji "Sullivan's Crossing" koja je idealna za ljetnji "chill" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Bella Ramos Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube printscreen / Bella Ramos Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube printscreen / Bella Ramos Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube printscreen / Bella Ramos Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Youtube printscreen / Bella Ramos Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube printscreen / Bella Ramos Br. slika: 6 6 / 6 AD

U međuvremenu, Edna pokušava da uveri previše zaštitnički nastrojenog Franka da je spremna da se vrati na posao, dok se on bavi planovima da zemljište koje im je Glen ostavio pretvori u zaštićeno područje. Problemi u vezi Sidni i Rejfa dostižu vrhunac, a Rob prima zbunjujuće vesti iz Toronta.

Ko su glavni glumci?

Glavnu ulogu Megi Salivan tumači Morgan Kohan ("Kad nada pozove" / "When Hope Calls"), a pridružuju joj se Čad Majkl Mari ("Ludi petak" / "Freaky Friday") kao Kal Džons, Markus Rozner ("Lovci na natprirodno" / "Supernatural") kao Lijam i Skot Paterson ("Gilmorove / Gilmore Girls") kao Sali.

Šta kaže publika?

Serija je od svoje premijere 2023. godine okupila vojsku vernih obožavalaca. Gledaoci su je prozvali "emocionalnim rolerkosterom" sa "izvanrednim" glumačkim ostvarenjima, dok su je kritičari opisali kao laganu i lako gledljivu priču u stilu Halmarkovih filmova.

Jedan gledalac je na društvenim mrežama napisao: "Ako volite Virgin River, obožavaćete Salivan's Krosing. Odlična drama sa razvojem likova i duhovitim scenama. Tu su i naši omiljeni glumci i glumice! Potpuno sam se uživeo u ove likove."

Drugi obožavalac je dodao: "To je topla, utešna serija kakvih nam na televiziji treba više. Glumačka postava je vrhunska, pejzaž predivan, a priča fenomenalna."

Sve sezone serije Salivan's Krosing dostupne su za gledanje na Netfliksu.