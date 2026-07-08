Prva sezona popularne serije "Adolescence" oduševila je publiku i kritičare širom svijeta, a glavni glumac osvojio je i brojne nagrade.

Izvor: YouTube/Netflix

adOskarom nagrađena Kejt Vinslet mogla bi se pridružiti glumačkoj postavi druge sezone hvaljene Netfliksove serije "Adolescence".

Ako pregovori budu uspješni, jedna od najpoznatijih britanskih glumica predvodiće novu priču u nastavku koji je trenutno u ranoj fazi razvoja. Prema pisanju Dejli mejla, Vinslet je u pregovorima za glavnu ulogu u drugoj sezoni.

"Projekat se razvija, a svi su oduševljeni mogućnošću da nam se Kejt pridruži“, rekao je izvor za taj portal.

Prva sezona osvojila publiku i kritiku

Prva sezona serije "Adolescence", koja je na Netfliks stigla prošle godine, pratila je posledice ubistva tinejdžerke kroz priču o toksičnoj muškosti i fenomenu takozvane manosfere.

"Adolescence" serija Izvor: YouTube

Četvorodelna serija privukla je veliku pažnju jer je svaka epizoda snimljena u jednom neprekinutom kadru, a uspjeh je potvrdila i na dodjeli Emija, gde je osvojila čak devet nagrada.

Nova sezona donosi nove likove

Budući da je priča iz prve sezone zaokružena, druga će imati potpuno nove likove, ali će se ponovo baviti teškim temama odrastanja u današnjem svijetu.

Mogućnost nastavka ranije je najavio i Stiven Grejam, koji je u prvoj sezoni glumio oca dječaka optuženog za ubistvo školskog kolege. Nakon osvajanja Zlatnog globusa početkom godine rekao je da su razgovori o nastavku u toku.

Vidi opis Velika zvijezda stiže u 2. sezonu "Adolescence": Pregovara se u tajnosti, nastavlja priču koja je opčinila svijet Oven Kuper i Robert De Niro u emisiji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/ Paris Ascot Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: StillMoving.Net / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: StillMoving.Net / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: StillMoving.Net / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: StillMoving.Net / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Džek Torn i ja često razgovaramo o tome. Vratićemo se toj ideji za nekoliko godina, zato nas pratite“, rekao je Grejam.

Tema joj nije nepoznata

Za Vinslet ovo ne bi bio prvi projekat koji se bavi izazovima odrastanja i mentalnog zdravlja mladih. U TV drami I Am Ruth iz 2022. glumila je majku tinejdžerke čije se mentalno zdravlje pogoršava pod uticajem društvenih mreža. Zanimljivo, njenu kćerku u tom filmu glumila je njena stvarna kćerka Mia Triplton.

Govoreći o tom projektu, Vinslet je rekla da je žejlela da ispriča priču koja odražava stvarnost brojnih porodica.

"I sama sam majka tinejdžera i razgovarala sam s roditeljima koji su prolazili kroz dosta teške situacije. Mnogo toga što se vidi u filmu nastalo je iz njihovih iskustava“, rekla je glumica.

Dodala je da je jedna od najupečatljivijih scena nastala iz razgovora koji je vodila s bliskom prijateljicom čije se dijete borilo s mentalnim zdravljem.