Prevario Netfliks za 11 miliona, sad osuđen na 2 godine zatvora: Kijanu Rivs uzalud molio sud za blažu kaznu

Holivudski režiser Karl Rinš, koji je proglašen krivim za korišćenje Netfliksovog novca namijenjenog za seriju kako bi spekulisao na tržištu kriptovaluta i kupovao luksuzne stvari, osuđen je na dvije i po godine zatvora.

Izvor: lev radin/Shutterstock/YT printscreen Rotten Tomatoes Coming Soon

Režiser Karl Rinš osuđen je na 30 mjeseci zatvora nakon što je proglašen krivim za korišćenje poslovne investicije Netfliksa od 11 miliona dolara za trgovinu kriptovalutama i finansiranje raskošnog načina života.

Holivudski režiser Karl Rinš, koji je proglašen krivim za korišćenje Netfliksovog novca namijenjenog za seriju kako bi spekulisao na tržištu kriptovaluta i kupovao luksuzne stvari, osuđen je na dvije i po godine zatvora.

Carl Rinsch was sentenced to 30 months in prison after defrauding Netflix out of roughly $11 million during production of the never-completed sci-fi series “White Horse”:



• Rinsch received half of the government’s recommended sentence after the judge considered evidence of his…pic.twitter.com/UO3ta96wJ1 — Variety (@Variety)June 29, 2026

Nakon što odsluži kaznu zbog učešća u "prevarantskoj šemi" sa sredstvima koja su bila namijenjena za završetak naučnofantastične TV serije "Bijeli konj", režiser je osuđen i na tri godine uslovne slobode pod nadzorom, oduzimanje 11 miliona dolara i 700 dolara obaveznih sudskih taksi, saopštilo je američko tužilaštvo za Južni okrug Njujorka.

"Karl Erik Rinš je osmislio šemu za krađu miliona tako što je tražio 11 miliona dolara od striming servisa, lažno tvrdeći da će taj novac biti iskorišćen za finansiranje televizijske serije koju je stvarao", naveo je američki tužilac Džej Klejton u saopštenju za javnost.

"Umjesto da iskoristi novac za snimanje serije, Rinš je rizično ulagao u visoko spekulativne akcije i kriptovalute, a milione dolara je potrošio na luksuznu robu za sebe. Današnja presuda šalje jasnu poruku upozorenja: prevara se neće tolerisati".

Neki od Rinšovih ličnih troškova uključivali su "najmanje 1,7 miliona dolara za račune sa kreditnih kartica; najmanje 3,3 miliona dolara za namještaj, antikvitete i dušeke; najmanje 387.000 dolara za švajcarski sat; i najmanje 2,4 miliona dolara za pet automobila marke Rols-Rojs i jedan crveni Ferari", saopštili su ranije zvaničnici.

Na kraju je osuđen po jednoj tački optužnice za elektronsku prevaru, jednoj tački za pranje novca i pet tačaka za obavljanje novčanih transakcija imovinom stečenom nelegalnim aktivnostima.

Dok je tužilaštvo tražilo da režiser bude osuđen na pet godina zatvora, kako prenosi Ej-Bi-Si Njuz (ABC News), Rinš i njegovi advokati su pred sudom izjavili da je njegovo ponašanje djelimično bilo posljedica borbe sa mentalnim zdravljem i njegovog neuspjeha da "prepozna opasnost stanja u kojem se nalazio".

Prije izricanja presude, Kijanu Rivs, koji je sarađivao sa Rinšom na filmu "47 Ronina" ("47 Ronin") iz 2013. godine, napisao je lično pismo "podrške Karlu Rinšu povodom predstojećeg izricanja kazne".

"Ne znam detalje ovog slučaja. Ali na osnovu onoga što znam o Karlu, želeo sam da iskoristim priliku i pišem u njegovo ime, u nadi da bi njegova kazna mogla biti ublažena mjerama blagosti i milosti, kao i pravde”, napisao je Rivs (61) u pismu sudiji Džedu S. Rakofu u Njujorku 1. maja, prema sudskim dokumentima do kojih je došao magazin People.

"Po mom mišljenju, Karl je izuzetan umjetnik, a serija 'Bijeli konj', u obliku u kojem sam je video, bila je vrhunsko i vizionarsko umjetničko djelo, iako nedovršeno."

Vidi opis Prevario Netfliks za 11 miliona, sad osuđen na 2 godine zatvora: Kijanu Rivs uzalud molio sud za blažu kaznu Kijanu RIvs, Keanu Reeves Kijanu RIvs, Keanu Reeves Kijanu RIvs, Keanu Reeves Kijanu Rivs, Keanu Reeves Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/screenshot/Telerama Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/screenshot/Telerama Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/screenshot/Telerama Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/screentho/Fab TV Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube/screenshot/IGN Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Youtube/ Jimmy Kimmel Live Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Youtube/ Jimmy Kimmel Live Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube/TheEllenShow Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: YouTube/ TheEllenShow Br. slika: 9 9 / 9 AD

The New York Times je 2023. godine izvestio da je zvijezda filma "Džon Vik" finansijski investirala u seriju i bila producent na projektu. Kada su se Rinšovo mentalno zdravlje i upotreba lijekova doveli u pitanje, Rivs se navodno pridružio konsultantu za mentalno zdravlje kako bi organizovali intervenciju u režiserovoj kući u Los Anđelesu.